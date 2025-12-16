Ordenanza sobre pirotecnia y cuáles son los locales habilitados en Crespo

Cambios en el sentido de circulación en tramos de calles Rivadavia y de Alem
Los cambios incluyen el paso de doble mano a mano única de circulación en tramos de calles Rivadavia y de Alem. Ya comenzó la colocación de cartelería indicatoria.
Desde 2020, mediante la Ordenanza Nº 53/2020, se estableció que en el ámbito del radio municipal de la ciudad de Crespo queda prohibida la comercialización, distribución y el uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora. ¿Cuáles son los locales habilitados?Crespo al día16 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Se entiende por pirotecnia sonora, o artificios pirotécnicos sonoros, a todos los artefactos destinados a producir efectos sonoros audibles o mecánicos mediante mecanismos de combustión o explosión, incluyendo fósforos-cohetes, cohetes, petardos, rompe-portones, bombas de estruendo, morteros, fuegos de artificio sonoros, y cualquier otro elemento similar que produzca sonido y/o explosión. Esta prohibición incluye también a los globos aerostáticos encendidos.
Quedan excluidos de esta norma los artificios pirotécnicos lumínicos exclusivos, tales como cañas voladoras, estrellas, juegos de luces sin sonido, y cualquier producto pirotécnico lumínico cuya emisión sonora no supere los 65 decibeles a 20 metros de distancia desde su lanzamiento.
Según la ordenanza, la comercialización de artificios pirotécnicos lumínicos solo puede ser realizada por comerciantes debidamente habilitados por RENAR y la Municipalidad de Crespo.
De acuerdo a lo informado por la Municipalidad de Crespo este año, los locales habilitados son:
Crespo distribuciones
Waigel Gaspar Jesús
Dirección: 25 de mayo 863
Pirotecnia Crespo
Miranda Rubén Maximiliano
25 de Mayo 987 local 1
Campaña "Yo le digo NO a la pirotecnia"
En el marco de la campaña “¡Yo le digo No a la pirotecnia!”, el municipio instaló un stand interactivo en la Feria Navideña 2025, donde el público pudo experimentar cómo percibe el sonido una persona con hipersensibilidad auditiva. A través de esta propuesta, los crespenses pudieron vivenciar como sonidos cotidianos pueden resultar extremadamente fuertes, molestos, o doloros. A diferencia de la mayoría de las personas, cuyo cerebro filtra los estímulos irrelevantes, quienes presentan hipersensibilidad auditiva experimentan una sobrecarga sensorial que puede generar estrés, ansiedad, dificultad para concentrarse, reacciones de evitación —como taparse los oídos o huir del lugar— e incluso dolor físico, convirtiendo entornos habituales en experiencias angustiantes.
La campaña también estuvo presente en la Maratón de Avicultura, realizada en noviembre de este año, evento en el que se dio inicio a esta iniciativa destinada a visibilizar los efectos negativos de la pirotecnia. Durante estos meses, además, se distribuyó folletería en comercios y espacios públicos, así como entre vecinos, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de respetar a los animales y a la comunidad.
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos declaró de interés cultural el evento ‘Pinceladas de Rock’, que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de diciembre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.
Las instalaciones fueron creadas para impulsar el trabajo, el conocimiento, la creatividad y el desarrollo de emprendedores tecnológicos y culturales de la ciudad.
En la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, se realizó la entrega de reconocimientos correspondientes a la capacitación "Concejos Deliberantes Innovadores: Herramientas para la Transformación Digital de Gobiernos Locales".
Los talleres de teatro del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas (IMEFAA) presentarán su Muestra Anual 2025 en el Salón Municipal, con entrada libre y gratuita del viernes 5 de diciembre al domingo 7. Durante estas tres jornadas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos exhibirán lo aprendido durante todo el año.
Se realizará una nueva edición de los Talleres Navideños abiertos a la comunidad.
Los hechos fueron cometidos en una misma zona y con poco tiempo de diferencia. Comisaría Crespo los resolvió dentro de las primeras 24 horas de acaecidos. Autor y partícipe a disposición de la Justicia, tras acertiva y celérica investigación.
Este domingo 14 de diciembre se disputó la primera fecha de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol, con participación de equipos de distintos puntos de la provincia. En el arranque del torneo, Cultural fue el único de los tres representantes de Crespo que logró sumar de a tres.
Operó también un secuestro; mientras que el aprehendido fue compulsado desde Crespo hacia Paraná.
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM) lleva adelante, desde la semana pasada, la entrega de los tradicionales bolsones navideños destinados a sus afiliados, en el marco de una acción que se repite de manera consecutiva desde hace varios años.