Ordenanza sobre pirotecnia y cuáles son los locales habilitados en Crespo

Desde 2020, mediante la Ordenanza Nº 53/2020, se estableció que en el ámbito del radio municipal de la ciudad de Crespo queda prohibida la comercialización, distribución y el uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora. ¿Cuáles son los locales habilitados?

Se entiende por pirotecnia sonora, o artificios pirotécnicos sonoros, a todos los artefactos destinados a producir efectos sonoros audibles o mecánicos mediante mecanismos de combustión o explosión, incluyendo fósforos-cohetes, cohetes, petardos, rompe-portones, bombas de estruendo, morteros, fuegos de artificio sonoros, y cualquier otro elemento similar que produzca sonido y/o explosión. Esta prohibición incluye también a los globos aerostáticos encendidos.

Quedan excluidos de esta norma los artificios pirotécnicos lumínicos exclusivos, tales como cañas voladoras, estrellas, juegos de luces sin sonido, y cualquier producto pirotécnico lumínico cuya emisión sonora no supere los 65 decibeles a 20 metros de distancia desde su lanzamiento.

Locales habilitados

Según la ordenanza, la comercialización de artificios pirotécnicos lumínicos solo puede ser realizada por comerciantes debidamente habilitados por RENAR y la Municipalidad de Crespo.

De acuerdo a lo informado por la Municipalidad de Crespo este año, los locales habilitados son:

Crespo distribuciones 

Waigel Gaspar Jesús 

Dirección: 25 de mayo 863

Pirotecnia Crespo

Miranda Rubén Maximiliano 

25 de Mayo 987 local 1

Descargá aquí la Ordenanza Nº 53/2020

Campaña "Yo le digo NO a la pirotecnia"

En el marco de la campaña “¡Yo le digo No a la pirotecnia!”, el municipio  instaló un stand interactivo en la Feria Navideña 2025, donde el público pudo experimentar cómo percibe el sonido una persona con hipersensibilidad auditiva. A través de esta propuesta, los crespenses pudieron vivenciar como sonidos cotidianos pueden resultar extremadamente fuertes, molestos, o doloros. A diferencia de la mayoría de las personas, cuyo cerebro filtra los estímulos irrelevantes, quienes presentan hipersensibilidad auditiva experimentan una sobrecarga sensorial que puede generar estrés, ansiedad, dificultad para concentrarse, reacciones de evitación —como taparse los oídos o huir del lugar— e incluso dolor físico, convirtiendo entornos habituales en experiencias angustiantes.

La campaña también estuvo presente en la Maratón de Avicultura, realizada en noviembre de este año, evento en el que se dio inicio a esta iniciativa destinada a visibilizar los efectos negativos de la pirotecnia. Durante estos meses, además, se distribuyó folletería en comercios y espacios públicos, así como entre vecinos, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de respetar a los animales y a la comunidad.

