Copa Entre Ríos: Cultural fue el único equipo crespense que ganó en el debut

Estudiantes se consagró campeón del Torneo ClausuraDeportes14 de diciembre de 2025
El “Pincha” se impuso en una final dramática en Santiago del Estero, que terminó 1-1 en los 120 minutos y se definió desde los doce pasos.
Este domingo 14 de diciembre se disputó la primera fecha de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol, con participación de equipos de distintos puntos de la provincia. En el arranque del torneo, Cultural fue el único de los tres representantes de Crespo que logró sumar de a tres.Deportes14 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
El conjunto celeste tuvo un debut contundente al imponerse por 3 a 0 frente a Defensores Oeste de Basavilbaso. Facundo Aguirre fue la gran figura de la jornada al marcar dos goles: el primero a los 19 minutos del primer tiempo y el segundo apenas iniciado el complemento, al minuto de juego. La victoria fue sellada a los 28 minutos del segundo tiempo por Marcos Rossi, cerrando una actuación sólida del equipo crespense.
Distinta fue la suerte para Sarmiento, que jugando como local no pudo ante Juventud de Carbó y terminó cayendo por 2 a 1, en un encuentro disputado y parejo, que dejó al Decano sin puntos en el inicio de la competencia.
Por su parte, Unión tuvo compromiso fuera de casa y no logró sumar en su visita a la capital entrerriana. El Verde perdió 1 a 0 frente a Peñarol de Paraná, en un partido ajustado que se definió por la mínima diferencia.
De esta manera, tras la primera jornada de la Copa Entre Ríos, Cultural comenzó el certamen con una victoria, mientras que Sarmiento y Unión deberán buscar la recuperación en las próximas fechas.
El “Pincha” se impuso en una final dramática en Santiago del Estero, que terminó 1-1 en los 120 minutos y se definió desde los doce pasos.
La ACTC confirmó el calendario completo de la próxima temporada del Turismo Carretera, que será presentado oficialmente en los próximos días.
Ya se conoce el cronograma de partidos para la próxima temporada del fútbol argentino.
El gobierno de Entre Ríos formalizó la nueva integración del Consejo Provincial del Deporte para el período 2025-2027. La crespense Leticia Zapata continuará al frente del consejo provincial.
Ambos planteles superaron la instancia de cuartos de final de la Liga Paranaense y se metieron entre los cuatro mejores equipos.
Los dos planteles crespenses se consagraron en el torneo clausura organizado por la liga de Fútbol Chacarero.
Los hechos fueron cometidos en una misma zona y con poco tiempo de diferencia. Comisaría Crespo los resolvió dentro de las primeras 24 horas de acaecidos. Autor y partícipe a disposición de la Justicia, tras acertiva y celérica investigación.
El impacto entre un camión vialense y una camioneta, derivó en la hospitalización de un conductor.
Ocurrió en pleno día. De milagro, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.
En la noche apertura de la edición 2025, el Intendente Marcelo Cerutti recibió a la Vicegobernadora Alicia Aluani, quien afirmó: "Hoy Crespo enciende mucho más que luces, enciende encuentro, comunidad, cercanía, creatividad y oportunidades".