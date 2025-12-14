Plus en Vivo

Copa Entre Ríos: Cultural fue el único equipo crespense que ganó en el debut

Este domingo 14 de diciembre se disputó la primera fecha de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol, con participación de equipos de distintos puntos de la provincia. En el arranque del torneo, Cultural fue el único de los tres representantes de Crespo que logró sumar de a tres.

Cultural local

El conjunto celeste tuvo un debut contundente al imponerse por 3 a 0 frente a Defensores Oeste de Basavilbaso. Facundo Aguirre fue la gran figura de la jornada al marcar dos goles: el primero a los 19 minutos del primer tiempo y el segundo apenas iniciado el complemento, al minuto de juego. La victoria fue sellada a los 28 minutos del segundo tiempo por Marcos Rossi, cerrando una actuación sólida del equipo crespense.

Distinta fue la suerte para Sarmiento, que jugando como local no pudo ante Juventud de Carbó y terminó cayendo por 2 a 1, en un encuentro disputado y parejo, que dejó al Decano sin puntos en el inicio de la competencia.

Por su parte, Unión tuvo compromiso fuera de casa y no logró sumar en su visita a la capital entrerriana. El Verde perdió 1 a 0 frente a Peñarol de Paraná, en un partido ajustado que se definió por la mínima diferencia.

De esta manera, tras la primera jornada de la Copa Entre Ríos, Cultural comenzó el certamen con una victoria, mientras que Sarmiento y Unión deberán buscar la recuperación en las próximas fechas.

