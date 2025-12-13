Aluani y Cerutti recorrieron la Feria Navideña Crespo, con un mensaje de acompañamiento a comerciantes y emprendedores

El clima acompañó la jornada inaugural de la Feria Navideña de Crespo. A modo de inauguración de la propuesta, el presidente municipal Marcelo Cerutti, hizo un recorrido por los stands céntricos con la Vicegobernadora Alicia Aluani.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Cerruti expresó: "Estamos dando inicio a esta Feria que ya se ha institucionalizado en la ciudad, porque es el sexto año que la hacemos. Es importante la presencia de la Vicegobernadora Aluani, porque viene a darnos su apoyo, a respaldar a todos los emprendedores -más de 80 que están en esta muestra- y apoyo también al circuito comercial de la ciudad. Estamos dispuestos a participar de este evento, que realmente es una fiesta, con un patio gastronómico muy destacado, entretenimiento para los chicos, música permanente. Que Alicia se haya acercado, realmente le da un marco todavía más importante".

"Desde el Estado siempre acompañamos a quienes emprenden, producen, generan empleo, y hacen con sus acciones, movilizar la economía local, que es tan importante para el desarrollo de una comunidad", afirmó Alicia Aluani a Estación Plus Crespo y agregó: "Venía pensando en el camino, que hoy Crespo enciende mucho más que luces, enciende encuentro, comunidad, cercanía, creatividad y oportunidades. Es muy lindo que, en vísperas de Navidad, la comunidad se encuentre en un lugar donde tiene una variada oferta, desde lo gastronómico hasta los emprendedores, que pueden vender sus productos para estas fiestas. Nosotros siempre estamos acompañándolos, porque creemos que el desarrollo local es importantísimo para las ciudades, para los pueblos, para nuestra provincia. Creemos en la cercanía del Estado con la comunidad, porque eso nos hace vivir de cerca cuáles son sus necesidades, sus reclamos, y en qué cosa nosotros podemos colaborar. Para nosotros es más que importante venir a esta fiesta en el centro de Crespo, que es una gran oportunidad para la economía local".

La subdirectora Empleo y Emprendedurismo del municipio, Vanina Schrooh, manifestó a Estación Plus Crespo: "Tuvimos una alta cantidad de emprendedores anotados, sabìamos de una temperatura alta en esta fecha, por lo que las expectativas son altas y buenas. Agradecemos a Provincia los programas en los que nos han facilitado participar y que integraron muchos de quienes están en esta presentación, como fueron el Emprender 2025, el de Microcréditos; y hoy vemos reflejados esa ayuda en stands con ofrecimientos. Es una muestra del trabajo en equipo entre Provincia y Ciudad, y por supuesto que los los emprendedores aprovechan estas oportunidades, como también los comercios -que mantienen abierto fuera de horario, sacan mercadería afuera y aprovechan la oportunidad de vender-. Es un paseo para toda la familia y se espera cada año. Estamos muy contentos por la noche agradable y la cantidad de personas que ya se està desplazando por el circuito".

Por su parte, Evangelina Schmidt, secretaria de Economía, Hacienda y Producción, señaló a Estación Plus Crespo: "El sector privado que tenemos, nos da orgullo a los crespenses y como municipio compartimos esa valoración. Son quienes apuestan día a día a dar fuentes de trabajo, a capacitarse, a superarse en los desafíos que asumen desde su emprendimiento. Hoy están haciendo una puesta en escena mucho mayor a la cotidiana, con decoración especial en sus locales, más iluminación, promociones, horarios especiales, propuestas de juegos o entretenimientos que se convierten en atractivos y que hacen que el comercio se mueva. No es sólo calle San Martín, sino que tenemos varias aledañas que conforman y viven esta Feria Navideña", concluyó.