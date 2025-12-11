Fútbol Femenino: Academia Crack y San Rafael son semifinalistas

Paraná Campaña: Unión en Sub 11 y Cultural en Sub 13 fueron campeones
Los dos planteles crespenses se consagraron en el torneo clausura organizado por la liga de Fútbol Chacarero.
Ambos planteles superaron la instancia de cuartos de final de la Liga Paranaense y se metieron entre los cuatro mejores equipos.Deportes11 de diciembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el pasado fin de semana se dieron a conocer los cuatro mejores equipos del torneo organizado por la Liga Paranaense para la rama femenina.
La Academia Crack Fútbol Total derrotó a Belgrano por 1-0 en las instalaciones de Toritos de Chiclana. El gol de las “Académicas” fue anotado por Gilda Barreto.
Para el elenco crespense jugaron: Natalia Gregorutti, Yamila Potenza, Celeste Gieco, Daniela Orrego, Belén Cáceres, Antonella Toddone, Priscila Aranda, Aimará Schneider, Gilda Barreto, Sarai Vergara, Noelia Wernli, Brenda Wilams, Sara Arrúa, Maia Alonzo y Melina Lallana. DT: Claudio Soñéz.
Por su parte, el Club Atlético San Rafael fue local de Atlético Paraná. El elenco visitante se puso en ventaja en el complemento y faltando 10 minutos, Candela Hollmann convierte un gol olímpico para las locales que les da el pase a semifinales, teniendo en cuenta la ventaja deportiva que mantenía el plantel “Verde”.
El equipo conducido por Jésica Buch estuvo integrado por: Melissa Fontana, Sheila Marrón, Yohana Espíndola, Jael Cairo, Melina Schaab, Aylín Suárez, Candela Hollmann, Luana Fischer, Carolina Roth, Fiorella Jacob, Abigail Siebenlist, Jennifer Moreira, María Díaz y Yamila Espíndola.
Otros resultados
San Benito Paraná 4-0 Arenas FC
San Benito 1-0 Camioneros
Semifinales
Academia Crack - San Benito
San Benito Paraná - San Rafael
Cabe destacar que, a partir de esta instancia, ya no existe la ventaja deportiva. Por lo tanto, los partidos que terminen igualados, se definirán con tiros desde el punto del penal.
