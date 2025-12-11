Fútbol Femenino: Academia Crack y San Rafael son semifinalistas

Durante el pasado fin de semana se dieron a conocer los cuatro mejores equipos del torneo organizado por la Liga Paranaense para la rama femenina.

La Academia Crack Fútbol Total derrotó a Belgrano por 1-0 en las instalaciones de Toritos de Chiclana. El gol de las “Académicas” fue anotado por Gilda Barreto.

Para el elenco crespense jugaron: Natalia Gregorutti, Yamila Potenza, Celeste Gieco, Daniela Orrego, Belén Cáceres, Antonella Toddone, Priscila Aranda, Aimará Schneider, Gilda Barreto, Sarai Vergara, Noelia Wernli, Brenda Wilams, Sara Arrúa, Maia Alonzo y Melina Lallana. DT: Claudio Soñéz.

Por su parte, el Club Atlético San Rafael fue local de Atlético Paraná. El elenco visitante se puso en ventaja en el complemento y faltando 10 minutos, Candela Hollmann convierte un gol olímpico para las locales que les da el pase a semifinales, teniendo en cuenta la ventaja deportiva que mantenía el plantel “Verde”.

El equipo conducido por Jésica Buch estuvo integrado por: Melissa Fontana, Sheila Marrón, Yohana Espíndola, Jael Cairo, Melina Schaab, Aylín Suárez, Candela Hollmann, Luana Fischer, Carolina Roth, Fiorella Jacob, Abigail Siebenlist, Jennifer Moreira, María Díaz y Yamila Espíndola.

Otros resultados

San Benito Paraná 4-0 Arenas FC

San Benito 1-0 Camioneros

Semifinales

Academia Crack - San Benito

San Benito Paraná - San Rafael

Cabe destacar que, a partir de esta instancia, ya no existe la ventaja deportiva. Por lo tanto, los partidos que terminen igualados, se definirán con tiros desde el punto del penal.