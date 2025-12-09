Básquetbol: Marco Percara deja de ser el DT de la primera masculina de Unión

En las últimas horas, se conoció la decisión de Marco Percara de dejar la dirección técnica del plantel masculino de primera división del básquet de Unión.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Percara declaró: “tomé la decisión de dar un paso al costado de la dirección técnica del básquet de primera. Es una decisión muy importante para mí y obviamente tengo los mejores deseos para el entrenador que se sume y ojalá que el básquet masculino de Crespo siga creciendo y que pronto llegue la primera estrella”.

Sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión argumentó: “siento que es el fin de un ciclo. Más allá de los 2 años en los que no estuve en el club, este proceso arrancó hace nueve años, empezó de cero. Se vivieron muchas cosas, buenas y malas. Finales liguistas, torneos provinciales y hasta un Torneo Federal. Ya no me quedaba mucho más por dar. Siento que el proceso que empezó en 2016, terminó. Y es hora de empezar otro proceso que no me siento con las energías necesarias para empezarlo. Se marcó un camino, una forma de trabajar, una identidad y de ahora en adelante, el básquet de Unión tiene que ser desde acá para arriba”.

Sobre la posibilidad de quién continuará con el cargo que deja libre, comentó que su deseo es que siga Juan Gastaldo (su ayudante en los últimos torneos), “lo veo recontra preparado y ojalá sea él, pero no depende de mí”.

Dentro de sus dos ciclos al mando del básquet mayor masculino, obtuvo el ascenso tanto en el Torneo Dos Orillas (2016) como en la Asociación Paranaense (2017). Culminó tercero en la Liga Provincial 2018/19, siendo elegido el mejor entrenador del torneo. Llegó a dos finales Asociativas (2019 y 2024) y disputaron la Liga Federal 2024.