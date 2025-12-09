Básquetbol: Marco Percara deja de ser el DT de la primera masculina de Unión

Fútbol Femenino: Racing Finalista de la mano de Agostina Holzheier
Con gol de la futbolista crespense, el equipo “Académico” selló el resultado global por 3-0 y será rival de Belgrano en la final.
Tras dos exitosos ciclos dará un paso al costado de la dirección técnica del plantel masculino y se centrará en el equipo femenino.

En las últimas horas, se conoció la decisión de Marco Percara de dejar la dirección técnica del plantel masculino de primera división del básquet de Unión.
En las últimas horas, se conoció la decisión de Marco Percara de dejar la dirección técnica del plantel masculino de primera división del básquet de Unión.
En diálogo con Estación Plus Crespo, Percara declaró: “tomé la decisión de dar un paso al costado de la dirección técnica del básquet de primera. Es una decisión muy importante para mí y obviamente tengo los mejores deseos para el entrenador que se sume y ojalá que el básquet masculino de Crespo siga creciendo y que pronto llegue la primera estrella”.
Sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión argumentó: “siento que es el fin de un ciclo. Más allá de los 2 años en los que no estuve en el club, este proceso arrancó hace nueve años, empezó de cero. Se vivieron muchas cosas, buenas y malas. Finales liguistas, torneos provinciales y hasta un Torneo Federal. Ya no me quedaba mucho más por dar. Siento que el proceso que empezó en 2016, terminó. Y es hora de empezar otro proceso que no me siento con las energías necesarias para empezarlo. Se marcó un camino, una forma de trabajar, una identidad y de ahora en adelante, el básquet de Unión tiene que ser desde acá para arriba”.
Sobre la posibilidad de quién continuará con el cargo que deja libre, comentó que su deseo es que siga Juan Gastaldo (su ayudante en los últimos torneos), “lo veo recontra preparado y ojalá sea él, pero no depende de mí”.
Dentro de sus dos ciclos al mando del básquet mayor masculino, obtuvo el ascenso tanto en el Torneo Dos Orillas (2016) como en la Asociación Paranaense (2017). Culminó tercero en la Liga Provincial 2018/19, siendo elegido el mejor entrenador del torneo. Llegó a dos finales Asociativas (2019 y 2024) y disputaron la Liga Federal 2024.
El encuentro terminó 1 a 0 en la Bombonera, sacando al local del campeonato. La Academia se metió en la final y ahora sueña con el título y la Libertadores.
La derrota del Xeneize ante Racing, dejó al Millonario sin chances de Copa Libertadores.
La FIFA confirmó el cronograma de partidos y horarios del campeón defensor del título.
La ceremonia de premiación se realizará el martes 9 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú‘. Previamente habrá un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud.
El fixture de la selección argentina en el Mundial 2026 y el posible camino hasta la soñada final
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.
La Fiscalía dispuso las primeras medidas y diligencias, a raíz del siniestro acaecido en Ruta 32.
Una versión generó un despliegue de diferentes reparticiones policiales, extendiéndose a buena parte del departamento Diamante. El caso fue judicializado.
Serán directos perceptores de los fondos que se logren reunir, tras la pérdida en accidente de tránsito de "Nego" y "Sasha". Los objetivos y cómo ayudar.