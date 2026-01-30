Tremendo choque se cobró 3 vidas cerca de Las Tunas

Encerró a dos familias e intentó incendiar las casas con ellos adentroPoliciales/Judiciales30 de enero de 2026
Se trata de un desconocido. Aseguran que estaba alterado: pidió ayuda y luego intentó prender fuego los colchones.
Una camioneta y un camión con semi protagonizaron un violento impacto, mientras atravesaban un tramo de la Ruta Nacional 18, por Paraná Campaña.Policiales/Judiciales30 de enero de 2026
Una fuerte colisión se registró a las 7:30 de esta mañana de viernes, sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del Km. 75, en inmediaciones a Las Tunas -departamento Paraná-. Se confirmó a Estación Plus Crespo que en el suceso vial hubo tres personas fallecidas.
Se vieron involucrados dos unidades: un camión Volvo 460 con semirremolque, que se encontraba al mando de un chofer de 31 años, oriundo de Brasil; quien resultó ileso pese a los severos daños en el transporte, principalmente la cabina. Y una camioneta Nissan Frontier, conducida por un hombre mayor de edad, quien murió en forma inmediata. La unidad quedó prácticamente destrozada.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que en la camioneta también se movilizaban como acompañantes, tres hombres más, todos mayores de edad, de los cuales dos murieron en el lugar. El único sobreviviente del vehículo de menor porte, se encuentra en grave estado de salud.
Anoticiada la Justicia del trágico siniestro, se impartieron las primeras medidas, que se están desarrollando en el lugar a través de diversas áreas de la Policía de Entre Ríos.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el camión circulaba de Este a Oeste y la camioneta en sentido contrario. Todo indicaría que se trataría de un impacto frontal. No obstante, las circunstancias se encuentran en una etapa de investigación con intervención de Unidad Fiscal en Turno.
-AMPLIAREMOS-
Los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense durante la Feria Judicial determinaron que las dos bacterias presentes en el opioide “incrementaron su riesgo de muerte”.
Cautelando a media docena de semovientes, la Justicia entrerriana ordenó ponerlos a resguardo en una Fundación afín, interrumpiendo así los estados de desmejoramiento y crítica situación de supervivencia. -IMÁGENES SENSIBLES-
Tres de ellos deberán presentarse en la sede judicial de la ciudad cada 15 días; mientras que los dos restantes no podrán ingresar a la localidad, salvo disposición judicial. En la audiencia, también se dispuso la prisión preventiva de Héctor Barral, por 60 días.
El operativo se concentró en el río Paraná tras finalizar los rastrillajes terrestres. Prefectura se sumó al operativo de Policía de Entre Ríos y en Santa Fe fue detenido el joven de 22 años acusado del homicidio.
El programa preventivo se implementó con intensidad en Ruta 32 y Ruta 35, en el acceso a Don Cristóbal II.
Una persona perdió la vida, mientras que otras fueron derivadas a dos hospitales de la zona.
Los datos se desprenden del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.