Tremendo choque se cobró 3 vidas cerca de Las Tunas

Una fuerte colisión se registró a las 7:30 de esta mañana de viernes, sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del Km. 75, en inmediaciones a Las Tunas -departamento Paraná-. Se confirmó a Estación Plus Crespo que en el suceso vial hubo tres personas fallecidas.

Se vieron involucrados dos unidades: un camión Volvo 460 con semirremolque, que se encontraba al mando de un chofer de 31 años, oriundo de Brasil; quien resultó ileso pese a los severos daños en el transporte, principalmente la cabina. Y una camioneta Nissan Frontier, conducida por un hombre mayor de edad, quien murió en forma inmediata. La unidad quedó prácticamente destrozada.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que en la camioneta también se movilizaban como acompañantes, tres hombres más, todos mayores de edad, de los cuales dos murieron en el lugar. El único sobreviviente del vehículo de menor porte, se encuentra en grave estado de salud.

Anoticiada la Justicia del trágico siniestro, se impartieron las primeras medidas, que se están desarrollando en el lugar a través de diversas áreas de la Policía de Entre Ríos.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el camión circulaba de Este a Oeste y la camioneta en sentido contrario. Todo indicaría que se trataría de un impacto frontal. No obstante, las circunstancias se encuentran en una etapa de investigación con intervención de Unidad Fiscal en Turno.

Foto: Micrófono Digital

-AMPLIAREMOS-