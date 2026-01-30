La Justicia confirmó que hubo 111 muertes por fentanilo adulterado

Después del análisis realizado por el Cuerpo Médico Forense, la Justicia confirmó que hubo 159 casos por inoculación del fentanilo contaminado: 111 personas murieron y 48 sobrevivieron. Los estudios determinaron que las dos bacterias presentes en la droga “incrementaron su riesgo de muerte”.

De esta manera, resta que los especialistas resuelva si estos datos podrían agravar la situación de los 14 procesados y detenidos por la causa, entre ellos Ariel García Furfaro, el propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Inicialmente, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak los imputó por adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas por los 20 casos iniciales. A partir del dato revelado por el Cuerpo Médico Forense, los acusados "volverán a ser indagados" y podrían recibir penas de entre 10 y 25 años de prisión.

“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, destacó una fuente allegada al expediente en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

La imputación contra García Furfaro y el resto de los acusados García Furfaro es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.