Salvataje animal en La Picada: Rescatan a 6 equinos mientras investigan caso de Maltrato Animal

Efectivos de Comisaría La Picada trabajaron en conjunto con la Brigada Abigeato Paraná, en las tareas de campo y diligencias que con premura requería la situación denunciada, de presunta infracción a la Ley Nº 14.346 -que pena el Maltrato y Crueldad a los Animales-. Estación Plus Crespo pudo confirmar que fueron tres días de intensas averiguaciones y acciones preliminares, las que impulsaron el procedimiento concretado en la tarde de este jueves 29 de enero.

La Fiscalía interviniente respaldó el pedido de allanamiento formulado por la fuerza de seguridad, que incluyó un informe plasmado por un profesional idóneo, médico veterinario de la Policía de Entre Ríos, quien pudo desde una inspección ocular externa, evidenciar sintomatología y características fisonómicas compatibles con cuadros de deshidratación, desnutrición y lesiones, en tres equinos machos y tres equinos hembras, de distintos pelajes.

Conforme la legislación vigente y en resguardo de la integridad y la vida de los ejemplares, el Juzgado de Garantías N° 6 de Paraná, a cargo del Dr. Mariano Budassof, ordenó el traslado de los equinos a otro predio, bajo una tutela de custodia judicial, donde se garantice atención veterinaria adecuada, dieta balanceada de acuerdo a su edad y los cuidados que cada estado fisiológico demanda.

Contando con la anuencia legal, dotaciones de ambas reparticiones policiales llegaron hasta un establecimiento rural ubicado a la vera de Ruta N° 10, en inmediaciones al Puente Carmona, donde se hallaban los equinos a rescatar. Estación Plus Crespo pudo saber que, se procedió al secuestro de 6 semovientes: un macho overo, de 15 años; un macho blanco, de 16 años; un macho ruano, de 15 años; una hembra goteada, de 14 años; una hembra zaino colorado, de 17 años; y una hembra rosillo, de 13 años de edad. Durante la puesta a resguardo, se advirtieron equinos con lesiones en el ojo, en sus vasos, entre otros indicios que permiten sospechar cuidado inapropiado o posible conducta de maltrato, todo lo cual será materia de análisis y ponderación en el legajo penal en trámite.

Los animales fueron trasladados y entregados a la Fundación No Mas T.A.S., que se constituyó como depositario judicial y querellante, confirmaron a este medio.

Del procedimiento formó parte la Sección Fotografía de la Dirección General de Policía Científica, que elevará los respaldos probatorios a la magistratura, como así también personal de División Montada y Canes, en procura de dar cumplimiento efectivo a la resolución judicial.