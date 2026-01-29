Plus en Vivo

Continúa la búsqueda del cuerpo del hombre asesinado por su hijo en el Delta entrerriano

El operativo se concentró en el río Paraná tras finalizar los rastrillajes terrestres. Prefectura se sumó al operativo de Policía de Entre Ríos y en Santa Fe fue detenido el joven de 22 años acusado del homicidio.

Policiales/Judiciales29 de enero de 2026
Continúa este jueves la búsqueda del cuerpo de Luis “Quique” Berón, el hombre de 53 años que fue asesinado de un disparo de arma de fuego por su propio hijo en la zona de islas del río Paraná, frente a Puerto Gaboto.

El hecho ocurrió en la noche del martes en la isla conocida como Puesto Número 3, a la altura del kilómetro 463 del río Paraná, en jurisdicción entrerriana. Según se informó, luego de concluir la fase intensiva de rastrillaje estratégico en tierra, la exploración se trasladó a las zonas de mayor corriente del río, con la intervención de la Prefectura Naval Argentina por competencia en aguas navegables.

En las primeras horas posteriores al crimen, personal de la Policía de Entre Ríos desplegó un amplio operativo con la participación de Buzos de Búsqueda y Rescate Policial, utilización de drones, equipos especializados y recursos de la Dirección General de Delitos Rurales, que colaboró con la Jefatura Departamental Diamante en tareas logísticas y humanas.

De acuerdo a los testimonios preliminares incorporados a la causa, el violento episodio se produjo cuando el hijo intentaba salir en una embarcación que presentaba fallas mecánicas. En medio de una discusión, el padre habría subido al “castillete” del bote y, en ese momento, el joven habría efectuado un disparo con una escopeta, tras lo cual la víctima cayó al agua.

El jefe departamental de Diamante, comisario Mario Celis, confirmó a Elonce que tanto la víctima como el presunto homicida residían en la isla, aunque ambos tenían domicilio en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. En ese marco, se avanzó en la recopilación de antecedentes y otros datos relevantes para la investigación.

