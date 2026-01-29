Concedieron la libertad a 5 de los 6 detenidos por el conflicto en el puerto de Concepción del Uruguay

Este jueves se realizó la audiencia a cargo del Juez de Garantías, Dr. Gustavo Ariel Díaz, basada en los disturbios que se ocasionaron el pasado lunes, en el Puerto de Concepción del Uruguay, cuando trabajadores del lugar se enfrentaron con la Policía y seis personas quedaron detenidas.

La causa, que tramita ante la Unidad Fiscal de la Dra. Albertina Chichi, investiga delitos graves bajo el Código Penal: entorpecimiento del transporte (Art. 194), desobediencia judicial (Art. 230) y coacciones (Art. 149 bis), consignó APF Digital.

Al respecto, Díaz dispuso la liberación de cinco detenidos con medidas a cumplir. David Caraballo, Ramón Chiapella y Roberto Berni deberán presentarse en Sede Judicial cada 15 días y fijar domicilio en ciudad. Mientras que Cesar Cisneros y Maximiliano San Martín deberán fijar domicilio en Bahía Blanca, de donde son oriundos; concurrir cada 15 días a dicha dependencia; y prohibición de regresar Concepción del Uruguay, salvo disposición judicial.

Con respecto al imputado Héctor Barral, se dispuso la prisión preventiva por el lapso de 60 días, debido a que cuenta con tres antecedentes de condenas efectivas.