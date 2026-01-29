Concedieron la libertad a 5 de los 6 detenidos por el conflicto en el puerto de Concepción del Uruguay

Tremendo choque se cobró 3 vidas cerca de Las Tunas
Una camioneta y un camión con semi protagonizaron un violento impacto, mientras atravesaban un tramo de la Ruta Nacional 18, por Paraná Campaña.
Policiales/Judiciales29 de enero de 2026
Este jueves se realizó la audiencia a cargo del Juez de Garantías, Dr. Gustavo Ariel Díaz, basada en los disturbios que se ocasionaron el pasado lunes, en el Puerto de Concepción del Uruguay, cuando trabajadores del lugar se enfrentaron con la Policía y seis personas quedaron detenidas.
La causa, que tramita ante la Unidad Fiscal de la Dra. Albertina Chichi, investiga delitos graves bajo el Código Penal: entorpecimiento del transporte (Art. 194), desobediencia judicial (Art. 230) y coacciones (Art. 149 bis), consignó APF Digital.
Al respecto, Díaz dispuso la liberación de cinco detenidos con medidas a cumplir. David Caraballo, Ramón Chiapella y Roberto Berni deberán presentarse en Sede Judicial cada 15 días y fijar domicilio en ciudad. Mientras que Cesar Cisneros y Maximiliano San Martín deberán fijar domicilio en Bahía Blanca, de donde son oriundos; concurrir cada 15 días a dicha dependencia; y prohibición de regresar Concepción del Uruguay, salvo disposición judicial.
Con respecto al imputado Héctor Barral, se dispuso la prisión preventiva por el lapso de 60 días, debido a que cuenta con tres antecedentes de condenas efectivas.
Se trata de un desconocido. Aseguran que estaba alterado: pidió ayuda y luego intentó prender fuego los colchones.
Los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense durante la Feria Judicial determinaron que las dos bacterias presentes en el opioide “incrementaron su riesgo de muerte”.
Cautelando a media docena de semovientes, la Justicia entrerriana ordenó ponerlos a resguardo en una Fundación afín, interrumpiendo así los estados de desmejoramiento y crítica situación de supervivencia. -IMÁGENES SENSIBLES-
El operativo se concentró en el río Paraná tras finalizar los rastrillajes terrestres. Prefectura se sumó al operativo de Policía de Entre Ríos y en Santa Fe fue detenido el joven de 22 años acusado del homicidio.
El programa preventivo se implementó con intensidad en Ruta 32 y Ruta 35, en el acceso a Don Cristóbal II.
Una persona perdió la vida, mientras que otras fueron derivadas a dos hospitales de la zona.
Los datos se desprenden del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.