El consumo cerró el 2025 con una suba del 2,5% frente al 2024

El Gobierno dispuso un aumento en el impuesto a los combustiblesNacionales30 de enero de 2026
Se espera que haya subas en el precio de los surtidores. La medida es una actualización mensual que se realiza desde el año pasado.
Los datos se desprenden del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).Nacionales29 de enero de 2026
Así, el consumo de hogares en bienes y servicios finalizó el año con dos caídas consecutivas, siendo los meses de noviembre (-2,8%) y diciembre (-1,4%) los afectados. En la medición mensual, el último mes del año cerró con un incremento de 1,2% versus noviembre.
“Cabe enmarcar esta evolución del consumo en términos de lo que ocurrió con los precios, dado que en el segundo semestre del 2025 se registró una leve aceleración de la inflación”, señalaron desde la CAC.
La evolución sectorial mostró comportamientos divergentes. El rubro de “indumentaria y calzado” creció 4,9% interanual, contrapesando la caída del IC al aportar 0,4 puntos porcentuales (pp.).
En cuanto a “transporte y vehículos”, el rubro mostró una caída de 2,8% interanual, en donde aportó 0,3 p.p. al índice general. Resulta relevante destacar que, tras un 2025 de ascenso continuo en el patentamiento de vehículos (tanto automóviles como motocicletas), el consumo de los mismos parece estancarse, pronunciando la caída del rubro, detalló el informe de la CAC.
Por su parte, “recreación y cultura” también registró una caída del 4,3% contra el mismo mes del 2024. Contribuyó con 0,4 p.p. al índice general y cortó una racha de meses de recuperación respecto al 2024, que se dio en prácticamente todo el segundo semestre de 2025.
“Vivienda, alquileres y servicios públicos” creció 6,8% interanual, aportando 1 p.p. al índice general. Con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una caída interanual de 38% en diciembre, que aportó en 2,1 pp. al decrecimiento interanual del IC.
Finalmente, el crédito mostró señales de consolidación luego de haber caído a principios del 2024. En particular, a hogares y familias mostró un sostenido incremento, aunque tras casi dos años de ascenso, recién en el último tiempo comienza a mostrar signos de agotamiento.
A esta misma tendencia se suma el patentamiento de automóviles, mientras que las escrituras de inmuebles continúan traccionando hacia adelante el crédito general, mostrando variaciones interanuales positivas, aunque de menor intensidad a las mostradas a comienzo de año.__IP__
“En definitiva, el consumo masivo se recuperó levemente luego de un 2024 de una notoria caída, mientras que el consumo de bienes durables aminora el ritmo de su marcada mejoría. La consecuencia es que los bienes durables continúan ganando terreno en el consumo de los hogares, desplazando a los de consumo masivo, aunque de forma menos marcada”, concluyeron desde la CAC.
De cara al 2026, afirmaron que el año comienza con “perspectivas de mayor estabilidad relativa en esta dimensión, tendiendo la composición del consumo de los hogares a dejar de modificarse”. #AgenciaNA
ANMAT dispuso el retiro total del producto “Tierra de Oliva” tras comprobar que los números de RNE y RNPA impresos en el rótulo no existen.
Las autoridades brindaron precisiones sobre la validez de la documentación necesaria para realizar viajes al exterior
La medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa y prevé el envío de fondos y recursos, para enfrentar los incendios forestales que ya consumieron miles de hectáreas en la región.
Mediante decreto se dispuso que toda la documentación oficial lleve la leyenda “Año de la Grandeza Argentina” y convocó a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la medida.
Los especialistas proyectan una reducción del 27% de la matrícula del nivel primario. El fenómeno obliga a repensar la organización de las aulas, los cargos docentes y el uso de los recursos de presupuesto e infraestructura.
Una persona perdió la vida, mientras que otras fueron derivadas a dos hospitales de la zona.
El programa preventivo se implementó con intensidad en Ruta 32 y Ruta 35, en el acceso a Don Cristóbal II.
Cautelando a media docena de semovientes, la Justicia entrerriana ordenó ponerlos a resguardo en una Fundación afín, interrumpiendo así los estados de desmejoramiento y crítica situación de supervivencia. -IMÁGENES SENSIBLES-
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.