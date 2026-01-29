El Gobierno declaró 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

El Gobierno dispuso un aumento en el impuesto a los combustiblesNacionales30 de enero de 2026
Se espera que haya subas en el precio de los surtidores. La medida es una actualización mensual que se realiza desde el año pasado.
Mediante decreto se dispuso que toda la documentación oficial lleve la leyenda “Año de la Grandeza Argentina” y convocó a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la medida.Nacionales29 de enero de 2026
El Gobierno nacional declaró oficialmente al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, a través del Decreto 56/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, y publicado en el Boletín Oficial con fecha 28 de enero.
La medida estableció que durante todo el año la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, y de los entes autárquicos, deberá llevar la leyenda “Año de la Grandeza Argentina”.
En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que la decisión se enmarcó en un proceso de transformación estructural iniciado durante 2025, orientado a la reconstrucción de los pilares institucionales, económicos y sociales del país.
El texto indicó que la actual gestión asumió el compromiso de “retornar a los principios fundacionales de la República Argentina”, garantizando la libertad, la propiedad privada, la vida y el progreso de todos los habitantes.
Además, señaló que las políticas públicas implementadas permitieron sentar las bases para la estabilidad y el crecimiento, al tiempo que impulsaron reformas estructurales para estabilizar la macroeconomía, desburocratizar el Estado y reducir cargas improductivas.
Según se consignó, la previsibilidad y la estabilidad resultaron condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido, con el objetivo de proyectar al país en un escenario mundial con nuevas oportunidades.
El decreto facultó al Poder Ejecutivo a realizar las acciones necesarias para destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante durante el año con el propósito de “engrandecer al país”.
Asimismo, invitó a los Gobiernos Provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la declaración.
ANMAT dispuso el retiro total del producto “Tierra de Oliva” tras comprobar que los números de RNE y RNPA impresos en el rótulo no existen.
Las autoridades brindaron precisiones sobre la validez de la documentación necesaria para realizar viajes al exterior
La medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa y prevé el envío de fondos y recursos, para enfrentar los incendios forestales que ya consumieron miles de hectáreas en la región.
Los datos se desprenden del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Los especialistas proyectan una reducción del 27% de la matrícula del nivel primario. El fenómeno obliga a repensar la organización de las aulas, los cargos docentes y el uso de los recursos de presupuesto e infraestructura.
Una persona perdió la vida, mientras que otras fueron derivadas a dos hospitales de la zona.
El programa preventivo se implementó con intensidad en Ruta 32 y Ruta 35, en el acceso a Don Cristóbal II.
Cautelando a media docena de semovientes, la Justicia entrerriana ordenó ponerlos a resguardo en una Fundación afín, interrumpiendo así los estados de desmejoramiento y crítica situación de supervivencia. -IMÁGENES SENSIBLES-
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.