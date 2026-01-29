El Gobierno declaró 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

El Gobierno nacional declaró oficialmente al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, a través del Decreto 56/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, y publicado en el Boletín Oficial con fecha 28 de enero.

La medida estableció que durante todo el año la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, y de los entes autárquicos, deberá llevar la leyenda “Año de la Grandeza Argentina”.

En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que la decisión se enmarcó en un proceso de transformación estructural iniciado durante 2025, orientado a la reconstrucción de los pilares institucionales, económicos y sociales del país.

Fundamentos del decreto

El texto indicó que la actual gestión asumió el compromiso de “retornar a los principios fundacionales de la República Argentina”, garantizando la libertad, la propiedad privada, la vida y el progreso de todos los habitantes.

Además, señaló que las políticas públicas implementadas permitieron sentar las bases para la estabilidad y el crecimiento, al tiempo que impulsaron reformas estructurales para estabilizar la macroeconomía, desburocratizar el Estado y reducir cargas improductivas.

Según se consignó, la previsibilidad y la estabilidad resultaron condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido, con el objetivo de proyectar al país en un escenario mundial con nuevas oportunidades.

El decreto facultó al Poder Ejecutivo a realizar las acciones necesarias para destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante durante el año con el propósito de “engrandecer al país”.

Asimismo, invitó a los Gobiernos Provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la declaración.