Oficializaron el pago del bono para jubilados y pensionados: quiénes lo cobrarán en su totalidad

Este jueves, con la publicación del Decreto 65/2026 en el Boletín Oficial, el Gobiernooficializó la entrega de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. Esta medida impactará en más de un millón de adultos mayores y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años, tras los cambios y los problemas detectados en la fórmula de movilidad de haberes aplicada desde 2021.

Se calcula que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará el subsidio a quienes perciban el haber mínimo, a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y a quienes reciban pensiones no contributivas, es decir, aquellas que se otorgan por situaciones de vulnerabilidad y no por haber realizado aportes.

Hace unos días, la ANSES hizo efectivo el aumento de las jubilaciones, por lo que el haber mínimo quedó establecido en $359.254,35, mientras que el haber máximo alcanzará $2.417.441,63. Con la confirmación del pago del bono extraordinario y no remunerativo, la jubilación mínima se elevaría a $429.219,42.

El Gobierno argumenta que la fórmula anterior, introducida por la Ley N° 27.609, no protegía a los jubilados frente a la inflación y generó “efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos”. El bono busca paliar este deterioro del poder de compra, sobre todo tras los cambios en la economía y la aceleración de los precios registrados durante los dos últimos años.

De acuerdo con lo establecido, la normativa aclara que “para percibir el bono extraordinario, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mes de su liquidación y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

Con respecto a la forma de pago, establecieron que, si un titular percibe más de una prestación, y la suma total no supera el haber mínimo, accederá al bono completo. Si el total mensual supera el haber mínimo, el monto a cobrar se definirá caso por caso, es decir, que se abonará la diferencia hasta llegar a $429.219,42 —que resulta de la suma de la jubilación mínima y el bono—.

La norma también aclara que “en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho al bono”. Así, cuando una pensión se reparte entre varios familiares, el bono corresponde a la prestación sin multiplicarse por cada beneficiario.

Calendario de pagos de ANSES

En febrero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un nuevo esquema de pagos y montos para jubilados y pensionados, enmarcado en el ajuste mensual previsto por el decreto 274/2024 tras la derogación del mecanismo trimestral previo.

El pago de los haberes se distribuirá en función de la terminación del DNI y del monto percibido, con una organización especial durante febrero a raíz de los feriados nacionales de Carnaval, que tendrán lugar los días 16 y 17. Este calendario concentra el pago de ciertos grupos en jornadas particulares; por ejemplo, los jubilados que cobran la mínima con DNI terminados en 6 y 7 recibirán el haber el 19 de febrero, mientras que para quienes perciben montos superiores al mínimo, las fechas inician el 23 de febrero y concluyen el 27, agrupando dos terminaciones de DNI por día.

Los haberes de jubilación y las pensiones experimentarán una suba de 2,85 % en febrero, que se suma a los aumentos previamente implementados: 1,9 % en octubre, 2,1 % en noviembre y 2,3 % en diciembre, conforme a los parámetros de movilidad definidos por ANSES. El bono extraordinario de $70.000 se depositará de manera automática a los beneficiarios de haberes mínimos y pensiones no contributivas.

El pago de las prestaciones se realizará en sucursales bancarias habilitadas y mediante la red de cajeros automáticos. Los beneficiarios deberán presentar el DNI y la tarjeta de débito para acceder al dinero en la fecha asignada, la cual, según ANSES, se podrá consultar tanto en su sitio web oficial como a través de la aplicación móvil. Desde el día correspondiente, el monto estará disponible en la cuenta bancaria de cada titular.

Este nuevo esquema de actualización también modifica los montos mínimos y máximos para los aportes y contribuciones previsionales de los trabajadores activos. A partir de febrero de 2026, la base mínima será de $120.996,78 y la máxima llegará a $3.932.339,08, según la resolución oficial, configurando así los nuevos límites para los salarios sujetos a retención y el cálculo de los futuros haberes.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tendrán un monto estimado de $251.453,59, exactamente igual al valor informado para jubilados y titulares de la PUAM, quienes también accederán al bono extraordinario de $70.000. De esta manera, ANSES unifica criterios de actualización para todas las categorías, asegurando la aplicación del ajuste mensual a cada uno de los beneficiarios.

Toda la información sobre montos, cronogramas y mecanismos de pago ha sido confirmada oficialmente por ANSES y puede verificarse en sus canales digitales o sucursales, en un contexto en el que el organismo busca asegurar la transparencia y regularidad en la entrega de los haberes previsionales.

