Incendios en la Patagonia: el Gobierno declaró por decreto la Emergencia Ígnea

En medio de la presión de los gobernadores patagónicos y ante el avance sostenido de los incendios forestales, el Gobierno nacional resolvió declarar la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.

La decisión se terminó de definir durante una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se acordó destinar recursos extraordinarios para afrontar la crisis que atraviesa la Patagonia. “Se está procediendo a firmar el DNU que declara la Emergencia Ígnea en estas provincias”, confirmó el funcionario.

La iniciativa se concretó en un contexto de negociaciones políticas abiertas, con reclamos de la oposición dialoguista por la reforma laboral y una fuerte presión de los mandatarios provinciales para que la emergencia fuera incluida en el temario de sesiones extraordinarias. Desde el entorno oficial admitieron que el tema fue impulsado por el ministro del Interior, Diego Santilli, tras los pedidos formales de los gobernadores.

Como paso previo, este jueves el Gobierno publicó la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que dispuso una transferencia de 100.000 millones de pesos para fortalecer el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. Los fondos se distribuirán entre 1.062 entidades y estarán destinados a la compra de equipamiento, materiales y elementos para la lucha contra el fuego y la protección civil.

Desde el Ejecutivo destacaron que la medida se suma a un “amplio despliegue de recursos operativos” que incluye más de 400 brigadistas, medios aéreos, vehículos logísticos, fuerzas federales, asistencia sanitaria y ayuda social en las zonas afectadas. Además, la Nación giró 4.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Chubut, tras gestiones del gobernador Ignacio Torres ante el Ministerio del Interior.

El reclamo por la emergencia fue suscripto por los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), con respaldo de legisladores nacionales de distintos bloques e incluso del expresidente Mauricio Macri.

Según los datos oficiales, la magnitud de los incendios es crítica: en los últimos meses se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, 10.000 en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz, con focos activos en áreas sensibles como el Parque Nacional Los Alerces y la zona de Epuyén, agravados por fuertes vientos.

Con la declaración de la emergencia ígnea, el Gobierno busca acelerar la asistencia financiera y operativa para contener los incendios y mitigar el impacto ambiental y social en una de las regiones más afectadas del país, consignó Cadena3.