Incendios en la Patagonia: el Gobierno declaró por decreto la Emergencia Ígnea

El Gobierno dispuso un aumento en el impuesto a los combustiblesNacionales30 de enero de 2026
Se espera que haya subas en el precio de los surtidores. La medida es una actualización mensual que se realiza desde el año pasado.
La medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa y prevé el envío de fondos y recursos, para enfrentar los incendios forestales que ya consumieron miles de hectáreas en la región.Nacionales29 de enero de 2026
En medio de la presión de los gobernadores patagónicos y ante el avance sostenido de los incendios forestales, el Gobierno nacional resolvió declarar la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.
La decisión se terminó de definir durante una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se acordó destinar recursos extraordinarios para afrontar la crisis que atraviesa la Patagonia. “Se está procediendo a firmar el DNU que declara la Emergencia Ígnea en estas provincias”, confirmó el funcionario.
La iniciativa se concretó en un contexto de negociaciones políticas abiertas, con reclamos de la oposición dialoguista por la reforma laboral y una fuerte presión de los mandatarios provinciales para que la emergencia fuera incluida en el temario de sesiones extraordinarias. Desde el entorno oficial admitieron que el tema fue impulsado por el ministro del Interior, Diego Santilli, tras los pedidos formales de los gobernadores.
Como paso previo, este jueves el Gobierno publicó la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que dispuso una transferencia de 100.000 millones de pesos para fortalecer el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. Los fondos se distribuirán entre 1.062 entidades y estarán destinados a la compra de equipamiento, materiales y elementos para la lucha contra el fuego y la protección civil.
Desde el Ejecutivo destacaron que la medida se suma a un “amplio despliegue de recursos operativos” que incluye más de 400 brigadistas, medios aéreos, vehículos logísticos, fuerzas federales, asistencia sanitaria y ayuda social en las zonas afectadas. Además, la Nación giró 4.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Chubut, tras gestiones del gobernador Ignacio Torres ante el Ministerio del Interior.
El reclamo por la emergencia fue suscripto por los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), con respaldo de legisladores nacionales de distintos bloques e incluso del expresidente Mauricio Macri.
Según los datos oficiales, la magnitud de los incendios es crítica: en los últimos meses se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, 10.000 en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz, con focos activos en áreas sensibles como el Parque Nacional Los Alerces y la zona de Epuyén, agravados por fuertes vientos.
Con la declaración de la emergencia ígnea, el Gobierno busca acelerar la asistencia financiera y operativa para contener los incendios y mitigar el impacto ambiental y social en una de las regiones más afectadas del país, consignó Cadena3.
Se espera que haya subas en el precio de los surtidores. La medida es una actualización mensual que se realiza desde el año pasado.
ANMAT dispuso el retiro total del producto “Tierra de Oliva” tras comprobar que los números de RNE y RNPA impresos en el rótulo no existen.
Las autoridades brindaron precisiones sobre la validez de la documentación necesaria para realizar viajes al exterior
Los datos se desprenden del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Mediante decreto se dispuso que toda la documentación oficial lleve la leyenda “Año de la Grandeza Argentina” y convocó a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la medida.
Los especialistas proyectan una reducción del 27% de la matrícula del nivel primario. El fenómeno obliga a repensar la organización de las aulas, los cargos docentes y el uso de los recursos de presupuesto e infraestructura.
Una persona perdió la vida, mientras que otras fueron derivadas a dos hospitales de la zona.
El programa preventivo se implementó con intensidad en Ruta 32 y Ruta 35, en el acceso a Don Cristóbal II.
Los datos se desprenden del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Cautelando a media docena de semovientes, la Justicia entrerriana ordenó ponerlos a resguardo en una Fundación afín, interrumpiendo así los estados de desmejoramiento y crítica situación de supervivencia. -IMÁGENES SENSIBLES-
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.