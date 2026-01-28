Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores

Patronato oficializó la salida a préstamo de Iván ChávesDeportes03 de febrero de 2026
Patronato comunicó este lunes las salidas el arquero Iván Cháves y Santiago Bellatti del plantel profesional: ambos fueron cedidos a préstamo hasta fin de año.
Desde la Conmebol reconocen conversaciones para el posible regreso de equipos de la MLS y la Concacaf al torneo.Deportes28 de enero de 2026
La posibilidad de que Lionel Messi dispute la Copa Libertadores volvió a instalarse con fuerza luego de las declaraciones de Jorge Mas, uno de los propietarios del Inter Miami.
El empresario reconoció que mantiene conversaciones con Alejandro Domínguez para que los equipos de la MLS y, en general, de la Concacaf vuelvan a participar en la Libertadores y la Copa Sudamericana, y lo definió como “un sueño”.
El propio Domínguez confirmó que el tema está sobre la mesa, aunque aclaró que la definición no depende exclusivamente de la Conmebol. Según explicó, cualquier avance debe resolverse dentro de la Concacaf, la confederación que agrupa a Estados Unidos, México y Centroamérica, respetando los acuerdos institucionales entre organismos.
En ese contexto, quien también se refirió a la posibilidad fue Nery Pumpido, actual director de desarrollo de la Conmebol: “Se está hablando, pero por ahora no hay nada”, aunque dejó una puerta abierta al remarcar que “en el fútbol nada es difícil”. Además, se mostró entusiasmado con la chance de que Messi pueda disputar el máximo torneo continental sudamericano.
“Ojalá pueda despedirse jugando la Copa Libertadores porque es un anhelo de él también”, expresó Pumpido, en diálogo con medios rosarinos, y subrayó que el interés por contar con figuras de talla mundial responde a la relevancia histórica del certamen.
“La Conmebol siempre quiere tener a los mejores jugadores del mundo”, agregó, al mencionar casos recientes de estrellas internacionales compitiendo en torneos sudamericanos.
Desde la Conmebol recordaron que existen antecedentes concretos: los clubes mexicanos participaron de la Copa Libertadores entre 1998 y 2016, con campañas destacadas y finales disputadas. Domínguez fue claro al respecto: “La puerta quedó abierta, pero si quieren regresar, tienen que hacerlo a través de la Concacaf”.
Por ahora, la chance de ver a Messi jugando la Libertadores sigue siendo un deseo latente, aunque el mensaje fue contundente: no es imposible y el debate permanece abierto.
River Plate y Rosario Central igualaron 0-0 en el estadio Gigante de Arroyito, en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.
Cultural de Crespo se trajo un empate valioso de su visita a Peñarol de Basavilbaso, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Entre Ríos. El encuentro finalizó 2 a 2 y dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha, que se disputará el próximo fin de semana en Crespo.
Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s Old Boys en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, y consiguió un triunfo importante ante su gente.
El futuro del arquero de Patronato, Iván Cháves, estaría en el fútbol ecuatoriano, más precisamente en Sociedad Deportiva Aucas. Este jueves se supo que el golero está interesado en continuar su carrera en el exterior, por lo que habría dejado la pretemporada del plantel profesional que milita en la Primera Nacional.
Estudiantes de La Plata fue superior y aguantó la victoria por 2-1 como local ante Boca en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo este miércoles en el estadio Jorge Luis Hirschi.
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.
Cada parte asume un compromiso específico para la continuidad del funcionamiento del servicio de emergencias de Crespo. Este 2 de febrero se dieron a conocer las características de la nueva etapa.
Este martes 3 de febrero se conmemora a San Blas, santo patrono de las afecciones de la garganta, y como es tradición en la Iglesia Católica se llevará a cabo la bendición de las gargantas en las parroquias de la ciudad de Crespo.
Ocurrió sobre Los Constituyentes, a la altura del puente que comunica con calle Urquiza. Hubo derivación a la guardia médica. Lesiones y retenciones.