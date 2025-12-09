Emiliano Stang fue elegido Deportista del Año en la 37ª Fiesta del Deporte Crespense

Básquetbol: Marco Percara deja de ser el DT de la primera masculina de Unión
Tras dos exitosos ciclos dará un paso al costado de la dirección técnica del plantel masculino y se centrará en el equipo femenino.
Emma Schmidt y la Primera de Unión, entre los destacados del deporte en CrespoDeportes09 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En el marco de la 37ª edición de la Fiesta del Deporte Crespense, se dieron a conocer los distinguidos de 2025, en una celebración que convocó para homenajear a atletas, equipos y referentes que marcaron el año con esfuerzo, rendimiento y compromiso.
El máximo galardón, Deportista del Año, fue otorgado a Emiliano Stang, representante del automovilismo, cuyo desempeño sostenido lo posicionó como figura destacada en la disciplina.
En la categoría Revelación Deportiva, la distinción recayó en Emma Schmidt, joven patinadora artística del Club Sarmiento, quien tuvo un crecimiento sobresaliente durante la temporada.
El reconocimiento al Equipo del Año fue para la Primera de fútbol masculino del Club Unión, elenco que protagonizó dos campañas de gran nivel y resultados relevantes, entre ellos un campeonato y un sub campeonato.
Durante la ceremonia, más de 120 deportistas recibieron menciones por su dedicación, constancia y el compromiso demostrado en cada una de sus actividades. La velada reafirmó el valor del deporte como espacio de formación, integración y esfuerzo colectivo dentro de la ciudad.
