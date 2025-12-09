Fútbol Femenino: Racing Finalista de la mano de Agostina Holzheier

Básquetbol: Marco Percara deja de ser el DT de la primera masculina de Unión
Tras dos exitosos ciclos dará un paso al costado de la dirección técnica del plantel masculino y se centrará en el equipo femenino.
Con gol de la futbolista crespense, el equipo “Académico” selló el resultado global por 3-0 y será rival de Belgrano en la final.Deportes09 de diciembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el pasado domingo 7 de diciembre, se disputó el encuentro de vuelta, correspondiente a las semifinales del torneo organizado por la Liga Profesional de Fútbol para la rama femenina.
Al igual que en la rama masculina, Racing derrotó por 1-0 de visitante a Boca con gol de la crespense Agostina Holzheier (que ya había convertido en el partido de ida), cerrando la serie global por 3-0.
En la final, el plantel dirigido por Héctor Bracamonte, será rival de Belgrano que venció en Córdoba por 1-0 a River por la serie de semifinales. En la ida habían igualado sin goles.
El partido de ida de la final será mañana miércoles 10 en Avellaneda, mientras que la revancha se disputará el domingo 14 en Córdoba.
Tras dos exitosos ciclos dará un paso al costado de la dirección técnica del plantel masculino y se centrará en el equipo femenino.
El encuentro terminó 1 a 0 en la Bombonera, sacando al local del campeonato. La Academia se metió en la final y ahora sueña con el título y la Libertadores.
La derrota del Xeneize ante Racing, dejó al Millonario sin chances de Copa Libertadores.
La FIFA confirmó el cronograma de partidos y horarios del campeón defensor del título.
La ceremonia de premiación se realizará el martes 9 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú‘. Previamente habrá un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud.
El fixture de la selección argentina en el Mundial 2026 y el posible camino hasta la soñada final
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.
La Fiscalía dispuso las primeras medidas y diligencias, a raíz del siniestro acaecido en Ruta 32.
Una versión generó un despliegue de diferentes reparticiones policiales, extendiéndose a buena parte del departamento Diamante. El caso fue judicializado.
Serán directos perceptores de los fondos que se logren reunir, tras la pérdida en accidente de tránsito de "Nego" y "Sasha". Los objetivos y cómo ayudar.