Fútbol Femenino: Racing Finalista de la mano de Agostina Holzheier

Con gol de la futbolista crespense, el equipo “Académico” selló el resultado global por 3-0 y será rival de Belgrano en la final.

Deportes09 de diciembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

Durante el pasado domingo 7 de diciembre, se disputó el encuentro de vuelta, correspondiente a las semifinales del torneo organizado por la Liga Profesional de Fútbol para la rama femenina. 

Al igual que en la rama masculina, Racing derrotó por 1-0 de visitante a Boca con gol de la crespense Agostina Holzheier (que ya había convertido en el partido de ida), cerrando la serie global por 3-0. 

En la final, el plantel dirigido por Héctor Bracamonte, será rival de Belgrano que venció en Córdoba por 1-0 a River por la serie de semifinales. En la ida habían igualado sin goles.

El partido de ida de la final será mañana miércoles 10 en Avellaneda, mientras que la revancha se disputará el domingo 14 en Córdoba.

