IMEFAA realizará su muestra anual de Teatro del 5 al 7 de diciembre

La cartelera teatral es la siguiente:

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

La apertura será el viernes a partir de las 19:30, con dos obras protagonizadas por los elencos infantiles y adolescentes.

‘El flautista de Hamelin’ – 19:30

Audiocuento de la clásica historia, interpretado por el elenco infantil del IMEFAA.

'Hamlet' y 'Romeo y Julieta' – 20:00

Adaptaciones de los clásicos de Shakespeare, a cargo del elenco de adolescentes.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

El sábado 6 de diciembre, desde las 21:00, se presentarán dos obras:

‘Algo muy grave va a suceder en este pueblo’– 21:00

Obra basada en el cuento narrado por Gabriel García Márquez en 1970, no incluido en sus libros y recuperado aquí en versión teatral. La historia relata la inquietante sensación de una madre mayor que presiente que algo grave está por ocurrir en su pueblo.

‘Debate 2039’

Una ficción política que presenta un debate televisado donde los argentinos deben elegir quién gobernará el país entre 2039 y 2043, en un contexto cargado de tensión y decisiones trascendentes.

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE