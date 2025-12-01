IMEFAA realizará su muestra anual de Teatro del 5 al 7 de diciembre

Navidad en el Museo de Crespo: talleres para grandes y chicos
Se realizará una nueva edición de los Talleres Navideños abiertos a la comunidad.
Los talleres de teatro del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas (IMEFAA) presentarán su Muestra Anual 2025 en el Salón Municipal, con entrada libre y gratuita del viernes 5 de diciembre al domingo 7. Durante estas tres jornadas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos exhibirán lo aprendido durante todo el año.Crespo al día01 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
La cartelera teatral es la siguiente:
La apertura será el viernes a partir de las 19:30, con dos obras protagonizadas por los elencos infantiles y adolescentes.
El sábado 6 de diciembre, desde las 21:00, se presentarán dos obras:
Se realizará una nueva edición de los Talleres Navideños abiertos a la comunidad.
Previo a brindar su espectáculo en la noche de este domingo, el artista fue recibido por el intendente Marcelo Cerutti y parte del gabinete, en el marco de un emotivo reconocimiento social.
Continúan los trabajos enmarcados en el ‘Plan Integral de Obras’ comprendido para las calles Florentina Gómez Miranda y Los Wichis.
Se realizará una nueva edición del taller organizado por la Municipalidad de Crespo, denominado “Cambio de hábitos y vida saludable”, que invita a comenzar ese camino acompañado por un equipo de profesionales.
Los docentes y las personas que asistieron a los espacios municipales, expondrán las producciones realizadas este año 2025 en los diferentes talleres municipales.
La vicegobernadora, Alicia Aluani, visitó Crespo este jueves para la apertura de sobres. También participó el Ministro de Infraestructura, Darío Schneider y la Vice Intendente de Crespo, Jacinta Eberle. Las aulas se construirán con ladrillos PET elaborados en el Parque Ambiental de la ciudad.
Unión de Crespo cerró su participación en el Torneo Regional Federal Amateur con un partido electrizante ante Neuquén de Paraná, que terminó igualado 4 a 4 y dejó al conjunto crespense sin chances de avanzar en la competencia.
Personal policial de la Comisaría General Alvear intervino en la tarde de este domingo ante el vuelco de un automóvil ocurrido en caminos rurales y costeros de la jurisdicción, mientras desarrollaban un operativo de prevención.