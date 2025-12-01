Plus en Vivo

IMEFAA realizará su muestra anual de Teatro del 5 al 7 de diciembre

Los talleres de teatro del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas (IMEFAA) presentarán su Muestra Anual 2025 en el Salón Municipal, con entrada libre y gratuita del viernes 5 de diciembre al domingo 7. Durante estas tres jornadas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos exhibirán lo aprendido durante todo el año.

Teatro-1
Imagen ilustrativa

La cartelera teatral es la siguiente:

  • VIERNES 5 DE DICIEMBRE

La apertura será el viernes a partir de las 19:30, con dos obras protagonizadas por los elencos infantiles y adolescentes.

  • ‘El flautista de Hamelin’ – 19:30
    Audiocuento de la clásica historia, interpretado por el elenco infantil del IMEFAA.
  • ‘Hamlet’ y ‘Romeo y Julieta’ – 20:00
    Adaptaciones de los clásicos de Shakespeare, a cargo del elenco de adolescentes.

  • SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

El sábado 6 de diciembre, desde las 21:00, se presentarán dos obras:

  • ‘Algo muy grave va a suceder en este pueblo’– 21:00
    Obra basada en el cuento narrado por Gabriel García Márquez en 1970, no incluido en sus libros y recuperado aquí en versión teatral. La historia relata la inquietante sensación de una madre mayor que presiente que algo grave está por ocurrir en su pueblo.
  • ‘Debate 2039’
    Una ficción política que presenta un debate televisado donde los argentinos deben elegir quién gobernará el país entre 2039 y 2043, en un contexto cargado de tensión y decisiones trascendentes.

  • DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
  • ‘Que Dios nos ayude’– 20:30
    Presentada por el elenco “Las sin miedo”, narra la historia de seis hermanas que deben preparar una presentación para un evento de la iglesia, mientras atraviesan calor, enredos y situaciones inesperadas.

