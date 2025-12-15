Fútbol Femenino: Academia Crack es finalista

Durante el fin de semana se disputaron los encuentros correspondientes a las semifinales de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol en la rama femenina.

En la jornada del último sábado 13, el plantel de la Academia Crack Fútbol Total, obtuvo el pase a la final tras derrotar a San Benito por 1-0, con el gol anotado por Aimará Schneider.

El plantel crespense estuvo integrado por Natalia Gregorutti, Yamila Potenza, Belén Lallana, Priscila Aranda, Belén Cáceres, Antonella Toddone, Isabella Prediger, Aimará Schneider, Gilda Barreto, Sarai Vergara, Noelia Wernli, Milagros Godoy, Sara Arrúa, Maia Alonzo y Melanie Migueles. DT: Claudio Soñéz.

Además, este domingo 14, se definió el otro equipo finalista. San Benito de Paraná, derrotó 2-0 al Club Atlético San Rafael. Los goles fueron obra de Yasmín Scheffer y Daiana Romero.

El plantel de San Rafael estuvo compuesto por: Melissa Fontana, Sheila Marrón, Jael Cairo, Melina Schaab, Aylín Suárez, Candela Hollman, Luana Fischer, Carolina Roth, Fiorella Jacob, Abigail Siebenlist, Jennifer Moreira, María Díaz, Yamila Espíndola, Milagros Wendler, Abril Mazzoni y Celeste Correa. DT: Jésica Buch.

La definición del torneo entre la Academia Crack Fútbol Total y San Benito de Paraná, será el próximo domingo con horario y escenario a confirmar.