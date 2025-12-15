Fútbol Femenino: Academia Crack es finalista

Mundial 2026: Argentina está entre los cinco países que más entradas solicitó
Los hinchas albicelestes buscan sus tickets para presenciar algún partido de los campeones del mundo en la cita mundialista.
El elenco crespense venció a San Benito y definirá el título ante San Benito de Paraná, que derrotó en semifinales al Club Atlético San Rafael.Deportes15 de diciembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el fin de semana se disputaron los encuentros correspondientes a las semifinales de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol en la rama femenina.
En la jornada del último sábado 13, el plantel de la Academia Crack Fútbol Total, obtuvo el pase a la final tras derrotar a San Benito por 1-0, con el gol anotado por Aimará Schneider.
El plantel crespense estuvo integrado por Natalia Gregorutti, Yamila Potenza, Belén Lallana, Priscila Aranda, Belén Cáceres, Antonella Toddone, Isabella Prediger, Aimará Schneider, Gilda Barreto, Sarai Vergara, Noelia Wernli, Milagros Godoy, Sara Arrúa, Maia Alonzo y Melanie Migueles. DT: Claudio Soñéz.
Además, este domingo 14, se definió el otro equipo finalista. San Benito de Paraná, derrotó 2-0 al Club Atlético San Rafael. Los goles fueron obra de Yasmín Scheffer y Daiana Romero.
El plantel de San Rafael estuvo compuesto por: Melissa Fontana, Sheila Marrón, Jael Cairo, Melina Schaab, Aylín Suárez, Candela Hollman, Luana Fischer, Carolina Roth, Fiorella Jacob, Abigail Siebenlist, Jennifer Moreira, María Díaz, Yamila Espíndola, Milagros Wendler, Abril Mazzoni y Celeste Correa. DT: Jésica Buch.
La definición del torneo entre la Academia Crack Fútbol Total y San Benito de Paraná, será el próximo domingo con horario y escenario a confirmar.
Los hinchas albicelestes buscan sus tickets para presenciar algún partido de los campeones del mundo en la cita mundialista.
El presidente del fútbol español, Rafael Louzán, aseguró que el acuerdo con UEFA está cerrado y solo falta la confirmación formal. La Finalissima volverá a disputarse tras la edición 2022 entre Argentina e Italia.
Este domingo 14 de diciembre se disputó la primera fecha de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol, con participación de equipos de distintos puntos de la provincia. En el arranque del torneo, Cultural fue el único de los tres representantes de Crespo que logró sumar de a tres.
El “Pincha” se impuso en una final dramática en Santiago del Estero, que terminó 1-1 en los 120 minutos y se definió desde los doce pasos.
La ACTC confirmó el calendario completo de la próxima temporada del Turismo Carretera, que será presentado oficialmente en los próximos días.
Ya se conoce el cronograma de partidos para la próxima temporada del fútbol argentino.
Los hechos fueron cometidos en una misma zona y con poco tiempo de diferencia. Comisaría Crespo los resolvió dentro de las primeras 24 horas de acaecidos. Autor y partícipe a disposición de la Justicia, tras acertiva y celérica investigación.
En la noche apertura de la edición 2025, el Intendente Marcelo Cerutti recibió a la Vicegobernadora Alicia Aluani, quien afirmó: "Hoy Crespo enciende mucho más que luces, enciende encuentro, comunidad, cercanía, creatividad y oportunidades".
Al menos dos personas judicializaron un amedrentamiento calificado. Una pronta llegada de la Policía crespense, descomprimió el ambiente de incidentes.
Este domingo 14 de diciembre se disputó la primera fecha de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol, con participación de equipos de distintos puntos de la provincia. En el arranque del torneo, Cultural fue el único de los tres representantes de Crespo que logró sumar de a tres.