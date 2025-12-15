Mundial 2026: Argentina está entre los cinco países que más entradas solicitó

Fútbol Femenino: Academia Crack es finalista
El elenco crespense venció a San Benito y definirá el título ante San Benito de Paraná, que derrotó en semifinales al Club Atlético San Rafael.
Los hinchas albicelestes buscan sus tickets para presenciar algún partido de los campeones del mundo en la cita mundialista.Deportes15 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) recibió cerca de 101 mil solicitudes de entradas por parte de los hinchas argentinos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, quedando entre los cinco países que más tickets pidieron.
Los hinchas argentinos quedaron en el quinto lugar entre los simpatizantes que más entradas solicitaron para asistir a alguno de los 104 partidos del Mundial que se que iniciará el 11 de junio de 2026 con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.
El pasado jueves se abrió la tercera etapa de venta de entradas para la cita intercontinental ya con el cronograma de la competencia develado, los argentinos solicitaron cerca de 101.056 entradas y quedaron en el quinto lugar detrás de los brasileños que 101.576 tickets.
Con 367.376 solicitudes, Colombia lidera el ranking y es seguido en el podio por los europeos Inglaterra, con 140.291, y Alemania, con 138.246. Esta estadística que contempla la FIFA no tiene en cuenta a los tres países anfitriones.
El presidente del fútbol español, Rafael Louzán, aseguró que el acuerdo con UEFA está cerrado y solo falta la confirmación formal. La Finalissima volverá a disputarse tras la edición 2022 entre Argentina e Italia.
Este domingo 14 de diciembre se disputó la primera fecha de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol, con participación de equipos de distintos puntos de la provincia. En el arranque del torneo, Cultural fue el único de los tres representantes de Crespo que logró sumar de a tres.
El “Pincha” se impuso en una final dramática en Santiago del Estero, que terminó 1-1 en los 120 minutos y se definió desde los doce pasos.
La ACTC confirmó el calendario completo de la próxima temporada del Turismo Carretera, que será presentado oficialmente en los próximos días.
Ya se conoce el cronograma de partidos para la próxima temporada del fútbol argentino.
