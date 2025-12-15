La Finalissima entre la Selección Argentina y España tiene fecha confirmada: solo resta el anuncio oficial

Fútbol Femenino: Academia Crack es finalista
El elenco crespense venció a San Benito y definirá el título ante San Benito de Paraná, que derrotó en semifinales al Club Atlético San Rafael.
El presidente del fútbol español, Rafael Louzán, aseguró que el acuerdo con UEFA está cerrado y solo falta la confirmación formal. La Finalissima volverá a disputarse tras la edición 2022 entre Argentina e Italia.Deportes15 de diciembre de 2025
La Finalissima ya comienza a tomar forma. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó este lunes que el partido que enfrenta a España, campeón de la Eurocopa, con la Selección Argentina, campeón de la Copa América, se disputará en marzo y que el organismo ya tiene un acuerdo sellado con UEFA, a la espera del anuncio oficial.
La reaparición de la Finalissima, el cruce que enfrenta al ganador de Europa con el campeón de Sudamérica, está cada vez más cerca. Tras varias semanas de especulaciones, Louzán despejó dudas al confirmar que el evento ya tiene fecha definida. “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, aseguró el mandamás del fútbol español, en declaraciones a medios españoles. Además, remarcó que solo resta la comunicación formal para que el duelo quede completamente oficializado: “Estamos a la espera de confirmación oficial”.
La Finalissima regresó al calendario futbolístico en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan en la continuidad del partido que une a los dos campeones continentales. La edición de marzo representará un nuevo capítulo para un choque que ganó relevancia en los últimos años y que promete convertirse en un evento fijo del calendario internacional.
Aún no trascendieron detalles oficiales sobre la sede ni el horario, algo que será informado cuando UEFA oficialíce la organización, pero se estipula que el encuentro se desarrollará en Qatar el 27 de marzo, como fecha tentativa.
TyC Sports
Los hinchas albicelestes buscan sus tickets para presenciar algún partido de los campeones del mundo en la cita mundialista.
Este domingo 14 de diciembre se disputó la primera fecha de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol, con participación de equipos de distintos puntos de la provincia. En el arranque del torneo, Cultural fue el único de los tres representantes de Crespo que logró sumar de a tres.
El “Pincha” se impuso en una final dramática en Santiago del Estero, que terminó 1-1 en los 120 minutos y se definió desde los doce pasos.
La ACTC confirmó el calendario completo de la próxima temporada del Turismo Carretera, que será presentado oficialmente en los próximos días.
Ya se conoce el cronograma de partidos para la próxima temporada del fútbol argentino.
Los hechos fueron cometidos en una misma zona y con poco tiempo de diferencia. Comisaría Crespo los resolvió dentro de las primeras 24 horas de acaecidos. Autor y partícipe a disposición de la Justicia, tras acertiva y celérica investigación.
En la noche apertura de la edición 2025, el Intendente Marcelo Cerutti recibió a la Vicegobernadora Alicia Aluani, quien afirmó: "Hoy Crespo enciende mucho más que luces, enciende encuentro, comunidad, cercanía, creatividad y oportunidades".
Al menos dos personas judicializaron un amedrentamiento calificado. Una pronta llegada de la Policía crespense, descomprimió el ambiente de incidentes.
