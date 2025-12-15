Plus en Vivo

La Finalissima entre la Selección Argentina y España tiene fecha confirmada: solo resta el anuncio oficial

El presidente del fútbol español, Rafael Louzán, aseguró que el acuerdo con UEFA está cerrado y solo falta la confirmación formal. La Finalissima volverá a disputarse tras la edición 2022 entre Argentina e Italia.

trofeo-de-la-finalissima_862x485

La Finalissima ya comienza a tomar forma. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó este lunes que el partido que enfrenta a España, campeón de la Eurocopa, con la Selección Argentina, campeón de la Copa América, se disputará en marzo y que el organismo ya tiene un acuerdo sellado con UEFA, a la espera del anuncio oficial.

La reaparición de la Finalissima, el cruce que enfrenta al ganador de Europa con el campeón de Sudamérica, está cada vez más cerca. Tras varias semanas de especulaciones, Louzán despejó dudas al confirmar que el evento ya tiene fecha definida. “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, aseguró el mandamás del fútbol español, en declaraciones a medios españoles. Además, remarcó que solo resta la comunicación formal para que el duelo quede completamente oficializado: “Estamos a la espera de confirmación oficial”.

La Finalissima regresó al calendario futbolístico en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan en la continuidad del partido que une a los dos campeones continentales. La edición de marzo representará un nuevo capítulo para un choque que ganó relevancia en los últimos años y que promete convertirse en un evento fijo del calendario internacional.

Aún no trascendieron detalles oficiales sobre la sede ni el horario, algo que será informado cuando UEFA oficialíce la organización, pero se estipula que el encuentro se desarrollará en Qatar el 27 de marzo, como fecha tentativa.

Estación Plus Crespo
