Estela Lidia Miranda Vda. de Fernandez

Necrológicas05 de diciembre de 2025

Falleció en Ramírez el día jueves 4 de diciembre a la edad de 74 años.

Sus restos fueron velados en sala de calle Urquiza 512 de la ciudad de Ramírez y sepultados el día viernes 5 de diciembre a las 10:00 hs en el cementerio municipal de esa localidad.

Hogar de duelo: Ferreyra 156 - Ramírez.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

