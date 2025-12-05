Estela Lidia Miranda Vda. de Fernandez

Estela Lidia Miranda Vda. de FernandezNecrológicas05 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció en Ramírez el día jueves 4 de diciembre a la edad de 74 años.
Sus restos fueron velados en sala de calle Urquiza 512 de la ciudad de Ramírez y sepultados el día viernes 5 de diciembre a las 10:00 hs en el cementerio municipal de esa localidad.
Hogar de duelo: Ferreyra 156 - Ramírez.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
