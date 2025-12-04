Plus en Vivo

Alfredo Marcelo Velázquez "Pele"

Necrológicas04 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el día 4 de diciembre a la edad de 68 años. Sus restos son velados en sala "B" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 4 de diciembre a las 18:00 hs en el Cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.

Hogar de duelo: Estrada 1306 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo