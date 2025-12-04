Alfredo Marcelo Velázquez "Pele"Necrológicas04 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 4 de diciembre a la edad de 68 años. Sus restos son velados en sala "B" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 4 de diciembre a las 18:00 hs en el Cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Estrada 1306 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
