El crespense Darío Schneider juró en el Congreso de la Nación

Piden procesar a ex presidentes de SanCor por apropiación indebida de aportesNacionales03 de diciembre de 2025
La deuda es por más de $1.644 millones entre 2020 y 2024.
Este miércoles 3 de diciembre de 2025, el crespense Darío Schneider asumió formalmente como diputado nacional, en el inicio del nuevo período legislativo en la Cámara Baja.Nacionales03 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
El ex intendente de Crespo y ex ministro entrerriano ya forma parte de la nómina de legisladores que representarán a la provincia durante los próximos cuatro años.
Tras prestar juramento, Schneider expresó que “es un honor y un orgullo llegar al Congreso de la Nación a representar los intereses de los entrerrianos, los valores del radicalismo y la cultura del trabajo, como decimos en Crespo”. En su mensaje agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó la confianza depositada por Rogelio Frigerio.
El flamante diputado anticipó que comienza “un inmenso trabajo” junto al Bloque Radical, del cual formará parte, y al interbloque que conformarán junto al PRO.
Schneider integrará varias comisiones de relevancia para el desarrollo provincial y nacional: Obra Pública; Asuntos Municipales; Ciencia, Innovación y Tecnología; Viviendas y Ambiente, entre otras áreas donde comenzará su labor parlamentaria.
El exsenador nacional permanece alojado en un departamento de Asunción a la espera del juicio por contrabando y de su probable extradición a la Argentina
El organismo previsional publicó el cronograma completo para el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. De cuánto será el aumento de los haberes en el último mes del año
En medio de las pérdidas provocadas en cultivos, la Cámara de Senadores de Santa Fe votó por unanimidad crear el Programa Provincial de Control Poblacional de Palomas en el ámbito rural; falta el aval de los diputados
El Ejecutivo bajó aranceles del 35% al 20% en14 categorías de juguetes equiparar costos con la región y frenar los valores récord de cara a la Navidad.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, beneficiará a quienes cobran prestaciones mínimas, incluyendo pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor
No tenía seguro ni carnet. El menor de edad cayó debajo del vehículo de carga, que estaba estacionado. Vecinos alertaron por la situación.
Fue retenido por el propietario y trabajadores de una granja, hasta la llegada de la Policía. ¿Qué dispuso la justicia?
La Policía logró el recupero material para el damnificado y aportó identidades a la causa judicial instruida.
Marcelo Cerutti mantuvo una reciente reunión con autoridades del IAPV, que llevaría a implementar una nueva modalidad en la ciudad, en respuesta a la demanda habitacional.
El conductor de un Peugeot 208 perdió el control cuando circulaba por el puente Victoria - Rosario y terminó dando varios tumbos. Dijo que frenó al ver un radar.