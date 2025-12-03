Plus en Vivo

El crespense Darío Schneider juró en el Congreso de la Nación

Este miércoles 3 de diciembre de 2025, el crespense Darío Schneider asumió formalmente como diputado nacional, en el inicio del nuevo período legislativo en la Cámara Baja.

03 de diciembre de 2025
El ex intendente de Crespo y ex ministro entrerriano ya forma parte de la nómina de legisladores que representarán a la provincia durante los próximos cuatro años.

Tras prestar juramento, Schneider expresó que “es un honor y un orgullo llegar al Congreso de la Nación a representar los intereses de los entrerrianos, los valores del radicalismo y la cultura del trabajo, como decimos en Crespo”. En su mensaje agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó la confianza depositada por Rogelio Frigerio.

El flamante diputado anticipó que comienza “un inmenso trabajo” junto al Bloque Radical, del cual formará parte, y al interbloque que conformarán junto al PRO.

Schneider integrará varias comisiones de relevancia para el desarrollo provincial y nacional: Obra Pública; Asuntos Municipales; Ciencia, Innovación y Tecnología; Viviendas y Ambiente, entre otras áreas donde comenzará su labor parlamentaria.

