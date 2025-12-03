El crespense Darío Schneider juró en el Congreso de la Nación

El ex intendente de Crespo y ex ministro entrerriano ya forma parte de la nómina de legisladores que representarán a la provincia durante los próximos cuatro años.

Tras prestar juramento, Schneider expresó que “es un honor y un orgullo llegar al Congreso de la Nación a representar los intereses de los entrerrianos, los valores del radicalismo y la cultura del trabajo, como decimos en Crespo”. En su mensaje agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó la confianza depositada por Rogelio Frigerio.

El flamante diputado anticipó que comienza “un inmenso trabajo” junto al Bloque Radical, del cual formará parte, y al interbloque que conformarán junto al PRO.

Schneider integrará varias comisiones de relevancia para el desarrollo provincial y nacional: Obra Pública; Asuntos Municipales; Ciencia, Innovación y Tecnología; Viviendas y Ambiente, entre otras áreas donde comenzará su labor parlamentaria.