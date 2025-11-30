Julio Wagner

Falleció el 30 de noviembre, a la edad de 82 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala "A"-, y recibirán sepultura el 1 de diciembre a las 11:00, en el cementerio de Aldea Protestante; previo acto religioso.

Hogar de duelo: Ejido Aldea Grapschental

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.