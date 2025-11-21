Joven se enojó con su madre porque no le dio plata para comprar drogas y rompió todo

Un utilitario despistó en Ruta 12: una lesionada
El hecho ocurrió a la altura de General Ramírez. Una mujer es atendida por "lesiones óseas de consideración", anticipó la Policía.
La Policía de Entre Ríos debió intervenir para controlar al joven que estaba fuera de sí. La mujer víctima tiene 77 años.Policiales/Judiciales21 de noviembre de 2025
Durante la noche, un vecino de calle Vucetich de Paraná se comunicó al 911 para alertar sobre gritos provenientes de una vivienda familiar. Personal de la Comisaría Cuarta se fue al lugar para verificar la situación y dialogó con una mujer de 77 años.
La mujer informó que su hijo, de 20 años, le había solicitado dinero para adquirir estupefacientes. Ante la negativa de su madre, el joven provocó destrozos en el interior de la casa.
Informado el fiscal interviniente, se dispuso el traslado del joven a la Alcaidía de Tribunales por daños.
El hecho ocurrió a la altura de General Ramírez. Una mujer es atendida por "lesiones óseas de consideración", anticipó la Policía.
Una señora mayor cayó en el engaño y entregó dinero. La investigación policial llegó hasta varios domicilios en distintos barrios de la capital provincial. Hubo secuestros.
"Me sacaron $46 millones", afirmó la víctima. Contó cómo fue que lo engañaron y de qué manera le sacaron el dinero
Un operativo en una pescadería de Diamante permitió secuestrar grandes volúmenes de dorado y surubí, especies vedadas por la normativa provincial. Al no ser aptos para consumo humano, los productos fueron enterrados.
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.
Finalmente, la autopsia determinó que los restos humanos desmembrados que se encontraron en distintos lugares rurales de Entre Ríos pertenecen a Martín Palacio, el conductor asesinado por Pablo Laurta.
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.
Schneider Muebles para Baños anunció oficialmente el inicio de su Programa de Responsabilidad Social Empresaria luego de que, en la Asamblea realizada anoche, la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo aprobara la donación que permitirá hacer realidad el nuevo Estadio Multifunción, garantizando la concreción total del proyecto.
Instituciones de emergencia se movilizaron hasta un tramo de la ruta -en dirección hacia Aldea María Luisa-, para auxiliar y tomar intervención en el siniestro vial.
Un operativo en una pescadería de Diamante permitió secuestrar grandes volúmenes de dorado y surubí, especies vedadas por la normativa provincial. Al no ser aptos para consumo humano, los productos fueron enterrados.
El hecho ocurrió a la altura de General Ramírez. Una mujer es atendida por "lesiones óseas de consideración", anticipó la Policía.