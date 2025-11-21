Plus en Vivo

Joven se enojó con su madre porque no le dio plata para comprar drogas y rompió todo

La Policía de Entre Ríos debió intervenir para controlar al joven que estaba fuera de sí. La mujer víctima tiene 77 años.

Policiales/Judiciales21 de noviembre de 2025
detenido-joven-violento

Durante la noche, un vecino de calle Vucetich de Paraná se comunicó al 911 para alertar sobre gritos provenientes de una vivienda familiar. Personal de la Comisaría Cuarta se fue al lugar para verificar la situación y dialogó con una mujer de 77 años.

La mujer informó que su hijo, de 20 años, le había solicitado dinero para adquirir estupefacientes. Ante la negativa de su madre, el joven provocó destrozos en el interior de la casa.

Informado el fiscal interviniente, se dispuso el traslado del joven a la Alcaidía de Tribunales por daños.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
voley1

Schneider celebra sus 20 años con una acción que impulsa el deporte local

Estación Plus Crespo
Empresariales21 de noviembre de 2025

Schneider Muebles para Baños anunció oficialmente el inicio de su Programa de Responsabilidad Social Empresaria luego de que, en la Asamblea realizada anoche, la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo aprobara la donación que permitirá hacer realidad el nuevo Estadio Multifunción, garantizando la concreción total del proyecto.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo