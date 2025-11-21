Joven se enojó con su madre porque no le dio plata para comprar drogas y rompió todo

Durante la noche, un vecino de calle Vucetich de Paraná se comunicó al 911 para alertar sobre gritos provenientes de una vivienda familiar. Personal de la Comisaría Cuarta se fue al lugar para verificar la situación y dialogó con una mujer de 77 años.

La mujer informó que su hijo, de 20 años, le había solicitado dinero para adquirir estupefacientes. Ante la negativa de su madre, el joven provocó destrozos en el interior de la casa.

Informado el fiscal interviniente, se dispuso el traslado del joven a la Alcaidía de Tribunales por daños.