Incautaron 945 kilos de pescados en Diamante: al no ser aptos para consumo, los enterraron en un pozo

Un utilitario despistó en Ruta 12: una lesionada
El hecho ocurrió a la altura de General Ramírez. Una mujer es atendida por "lesiones óseas de consideración", anticipó la Policía.
Un operativo en una pescadería de Diamante permitió secuestrar grandes volúmenes de dorado y surubí, especies vedadas por la normativa provincial. Al no ser aptos para consumo humano, los productos fueron enterrados.Policiales/Judiciales21 de noviembre de 2025
Un importante operativo de fiscalización en la ciudad de Diamante derivó en la incautación de 687 kilos de dorado y 258 kilos de surubí, especies vedadas por la normativa vigente. La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, con apoyo de autoridades policiales, y se llevó a cabo en una pescadería.
Durante la inspección, los agentes constataron la existencia de tres freezers cargados con pescados de distintos tamaños, entre ellos tarariras, sábalos y bogas. También se hallaron productos elaborados como albóndigas, milanesas y medallones a base de pescado.
En el sector de cámaras frigoríficas se localizaron dos unidades: una contenía dorados despinados, mientras que la otra almacenaba dorados enteros. Además, se registró la presencia de 258 kilos de surubí, junto a aproximadamente 400 kilos adicionales de bogas y sábalos. Las especies dorado y surubí se encuentran bajo régimen de veda según la ley provincial de pesca, por lo que la comercialización y acopio constituyen infracción.
Tras la verificación de la mercadería, las autoridades procedieron al secuestro de todos los productos alcanzados por la normativa. En total, se decomisaron 687 kilos de dorados y 258 kilos de surubí, De acuerdo con la información proporcionada, la mercadería no reunía las condiciones sanitarias necesarias para ser destinada al consumo humano. El procedimiento se realizó mediante la excavación de un pozo especialmente habilitado para tal fin. Allí se depositó la totalidad del pescado secuestrado y posteriormente fue tapado, siguiendo los protocolos ambientales y de seguridad establecidos.
En cuanto al resto de las especies, se registraron alrededor de 400 kilos que quedaron interdictados en el local, por lo que el comerciante no podrá disponer de ellos
La Dirección de Recursos Naturales labró las actas correspondientes por infracción a la ley provincial de pesca, mientras que la policía realizó el resguardo del lugar y acompañó el operativo. La investigación continúa para determinar responsabilidades y establecer el origen de la mercadería.
Fuente: Elonce y La Voz
El hecho ocurrió a la altura de General Ramírez. Una mujer es atendida por "lesiones óseas de consideración", anticipó la Policía.
Una señora mayor cayó en el engaño y entregó dinero. La investigación policial llegó hasta varios domicilios en distintos barrios de la capital provincial. Hubo secuestros.
La Policía de Entre Ríos debió intervenir para controlar al joven que estaba fuera de sí. La mujer víctima tiene 77 años.
"Me sacaron $46 millones", afirmó la víctima. Contó cómo fue que lo engañaron y de qué manera le sacaron el dinero
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.
Finalmente, la autopsia determinó que los restos humanos desmembrados que se encontraron en distintos lugares rurales de Entre Ríos pertenecen a Martín Palacio, el conductor asesinado por Pablo Laurta.
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.
Schneider Muebles para Baños anunció oficialmente el inicio de su Programa de Responsabilidad Social Empresaria luego de que, en la Asamblea realizada anoche, la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo aprobara la donación que permitirá hacer realidad el nuevo Estadio Multifunción, garantizando la concreción total del proyecto.
Instituciones de emergencia se movilizaron hasta un tramo de la ruta -en dirección hacia Aldea María Luisa-, para auxiliar y tomar intervención en el siniestro vial.
Un operativo en una pescadería de Diamante permitió secuestrar grandes volúmenes de dorado y surubí, especies vedadas por la normativa provincial. Al no ser aptos para consumo humano, los productos fueron enterrados.
El hecho ocurrió a la altura de General Ramírez. Una mujer es atendida por "lesiones óseas de consideración", anticipó la Policía.