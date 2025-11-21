Un importante operativo de fiscalización en la ciudad de Diamante derivó en la incautación de 687 kilos de dorado y 258 kilos de surubí, especies vedadas por la normativa vigente. La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, con apoyo de autoridades policiales, y se llevó a cabo en una pescadería.

Incautaron 945 kilos de pescados en Diamante: al no ser aptos para consumo, los enterraron en un pozo

Más de una tonelada de pescado almacenado

Durante la inspección, los agentes constataron la existencia de tres freezers cargados con pescados de distintos tamaños, entre ellos tarariras, sábalos y bogas. También se hallaron productos elaborados como albóndigas, milanesas y medallones a base de pescado.

En el sector de cámaras frigoríficas se localizaron dos unidades: una contenía dorados despinados, mientras que la otra almacenaba dorados enteros. Además, se registró la presencia de 258 kilos de surubí, junto a aproximadamente 400 kilos adicionales de bogas y sábalos. Las especies dorado y surubí se encuentran bajo régimen de veda según la ley provincial de pesca, por lo que la comercialización y acopio constituyen infracción.

Secuestro y disposición final

Tras la verificación de la mercadería, las autoridades procedieron al secuestro de todos los productos alcanzados por la normativa. En total, se decomisaron 687 kilos de dorados y 258 kilos de surubí, De acuerdo con la información proporcionada, la mercadería no reunía las condiciones sanitarias necesarias para ser destinada al consumo humano. El procedimiento se realizó mediante la excavación de un pozo especialmente habilitado para tal fin. Allí se depositó la totalidad del pescado secuestrado y posteriormente fue tapado, siguiendo los protocolos ambientales y de seguridad establecidos.

En cuanto al resto de las especies, se registraron alrededor de 400 kilos que quedaron interdictados en el local, por lo que el comerciante no podrá disponer de ellos

Avance de las actuaciones

La Dirección de Recursos Naturales labró las actas correspondientes por infracción a la ley provincial de pesca, mientras que la policía realizó el resguardo del lugar y acompañó el operativo. La investigación continúa para determinar responsabilidades y establecer el origen de la mercadería.

Fuente: Elonce y La Voz