Tres allanamientos en Paraná por un "Cuento del Tío" en General Ramírez

Un utilitario despistó en Ruta 12: una lesionada
El hecho ocurrió a la altura de General Ramírez. Una mujer es atendida por "lesiones óseas de consideración", anticipó la Policía.
Una señora mayor cayó en el engaño y entregó dinero. La investigación policial llegó hasta varios domicilios en distintos barrios de la capital provincial. Hubo secuestros.
La División Investigaciones de la Jefatura Departamental Diamante junto a Comisaría Ramírez, activaron averiguaciones y tareas de campo para esclarecer una Estafa, cometida bajo la modalidad conocida como “Cuento del Tío”, ocurrida días pasados.
Bajo el engaño, una persona adulta mayor hizo entrega voluntaria de ahorros, en General Ramírez. Se confirmó a Estación Plus Crespo que con los resultados de las pesquisas iniciales, se entrecruzó información con la División Delitos Económicos, lográndose obtener sospechas e indicios.
Sustentando las acusaciones, se obtuvo la autorización del Juzgado de Garantías, para llevar adelante medidas procesales en Paraná, más precisamente allanamientos y requisas en viviendas de barrios Francisco Ramírez, Mosconi, y Aloati.
La pronta intervención policial permitió la individualización de personas, junto al secuestro de un automóvil Chevrolet Prisma, y otros elementos importantes para la investigación.
La Policía de Entre Ríos debió intervenir para controlar al joven que estaba fuera de sí. La mujer víctima tiene 77 años.
"Me sacaron $46 millones", afirmó la víctima. Contó cómo fue que lo engañaron y de qué manera le sacaron el dinero
Un operativo en una pescadería de Diamante permitió secuestrar grandes volúmenes de dorado y surubí, especies vedadas por la normativa provincial. Al no ser aptos para consumo humano, los productos fueron enterrados.
Un conductor se encuentra detenido, mientras se realizan diligencias bajo la lluvia en el lugar.
Finalmente, la autopsia determinó que los restos humanos desmembrados que se encontraron en distintos lugares rurales de Entre Ríos pertenecen a Martín Palacio, el conductor asesinado por Pablo Laurta.
Schneider Muebles para Baños anunció oficialmente el inicio de su Programa de Responsabilidad Social Empresaria luego de que, en la Asamblea realizada anoche, la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo aprobara la donación que permitirá hacer realidad el nuevo Estadio Multifunción, garantizando la concreción total del proyecto.
Instituciones de emergencia se movilizaron hasta un tramo de la ruta -en dirección hacia Aldea María Luisa-, para auxiliar y tomar intervención en el siniestro vial.
