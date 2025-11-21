Tres allanamientos en Paraná por un "Cuento del Tío" en General Ramírez

La División Investigaciones de la Jefatura Departamental Diamante junto a Comisaría Ramírez, activaron averiguaciones y tareas de campo para esclarecer una Estafa, cometida bajo la modalidad conocida como “Cuento del Tío”, ocurrida días pasados.

Bajo el engaño, una persona adulta mayor hizo entrega voluntaria de ahorros, en General Ramírez. Se confirmó a Estación Plus Crespo que con los resultados de las pesquisas iniciales, se entrecruzó información con la División Delitos Económicos, lográndose obtener sospechas e indicios.

Sustentando las acusaciones, se obtuvo la autorización del Juzgado de Garantías, para llevar adelante medidas procesales en Paraná, más precisamente allanamientos y requisas en viviendas de barrios Francisco Ramírez, Mosconi, y Aloati.

La pronta intervención policial permitió la individualización de personas, junto al secuestro de un automóvil Chevrolet Prisma, y otros elementos importantes para la investigación.