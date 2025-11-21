Plus en Vivo

Un utilitario despistó en Ruta 12: una lesionada

El hecho ocurrió a la altura de General Ramírez. Una mujer es atendida por "lesiones óseas de consideración", anticipó la Policía.

En la noche de este viernes, efectivos de Comisaría Ramírez, acudieron junto a bomberos voluntarios y el servicio de emergencias, hasta un tramo de Ruta Nacional N° 12, por un despiste.

El Subjefe Departamental Diamante, Marcelo Rivasseau, indicó a Estación Plus Crespo que "acaeció frente al conocido predio ferial de esa localidad, pudiendo establecerse que fue protagonizado por una Renault Kangoo, que viajaba desde la ciudad de Paraná hacia Hernández. La unidad era conducida por un hombre de 53 años, quien iba acompañado de su esposa -de 62 años-, y su padre -de 85-, todos oriundos de la capital provincial".

"Por razones que son materia de pericias, quien manejaba perdió el control y terminó en un desnivel de terreno, en la banquina", apuntó el Subjefe policial.

Los ocupantes fueron asistidos por personal de salud y bomberos voluntarios de la ciudad de Ramírez, "diagnosticando el Médico de Policía, que la señora sufrió lesiones óseas de consideración", hizo saber Rivasseau.

