Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija durante casi 30 años

Un motociclista murió al chocar contra un camiónPoliciales/Judiciales27 de noviembre de 2025
El trágico accidente ocurrió en la noche de este miércoles. El camionero habría realizado una maniobra indebida.
La Policía Federal arrestó a un hombre buscado a nivel nacional por abuso sexual agravado. La víctima, hoy de 35 años, denunció décadas de violencia que comenzaron cuando tenía seis años.Policiales/Judiciales28 de noviembre de 2025
La Policía Federal Argentina detuvo en Entre Ríos a un hombre que tenía pedido de captura nacional, acusado de cometer abusos sexuales durante casi treinta años contra su hija mayor. El procedimiento estuvo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y fue ejecutado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.
Los hechos atribuidos al detenido comenzaron cuando la víctima tenía seis años y se extendieron durante décadas. Según la información oficial, los abusos ocurrieron en una vivienda de la localidad bonaerense de Pilar, donde la joven convivía con su padre, su madre y sus hermanos.
Como consecuencia de los ataques sufridos, la víctima tuvo dos hijos con su progenitor, situaciones que permanecieron ocultas durante años por el silencio de su entorno familiar.
La mujer, actualmente de 35 años, logró denunciar los hechos después de iniciar una relación sentimental y contarle a su pareja lo ocurrido. Ese acompañamiento le permitió reunir la fuerza necesaria para presentarse ante la justicia.
La Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, a cargo de la Dra. Marcela Semeria, ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA que avanzara con la localización y captura del acusado.
Con esa instrucción, los investigadores comenzaron un análisis exhaustivo de la información reunida en el expediente judicial, lo que permitió establecer que el prófugo podría encontrarse oculto en la ciudad entrerriana de San José.
Con la anuencia del Juzgado de Garantías del Departamento Colón, a cargo del Dr. Jesús David Alexis Penayo, los agentes realizaron tareas de campo sobre un domicilio de la localidad señalada. Durante la vigilancia, detectaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del buscado.
Tras confirmar su identidad, los efectivos procedieron a detenerlo en la vía pública, en calle 17 de Agosto al 2800. El hombre, argentino de 59 años, quedó inmediatamente bajo custodia policial.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del Dr. Nicolás Ceballos, con intervención de la Secretaría del Dr. Damián Billalba, por el delito de “abuso sexual agravado”.
Un hombre denunció que su auto recibió tres impactos de bala en una calle de Paraná. Los sospechosos fueron detenidos y, según la Policía, amenazaron de muerte a la familia del damnificado.
El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías de Gualeguay. Una camioneta impactó desde atrás a un tractor y falleció una mujer de 56 años. Tres personas fueron hospitalizadas con lesiones graves.
El impacto fue protagonizado por una camioneta y un camión con acoplado. Hubo traslados a un centro asistencial.
Un joven de 25 años fue encontrado muerto en una celda de la Jefatura Departamental de San José de Feliciano, donde permanecía detenido por una causa de narcomenudeo. Intervino Gendarmería Nacional y para las autoridades “no hay nada extraño”
Un joven fue golpeado salvajemente por al menos tres agresores a la salida de un pool en Federal y sufrió traumatismo de cráneo. Permanece internado en estado reservado. El subjefe departamental informó que se investiga el hecho y buscan testigos para identificar a los responsables.
La comunidad de Crespo atraviesa horas de hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Armando Reisenauer, vecino entrañable y figura emblemática del barrio San José. Tenía 76 años y su partida deja un vacío difícil de dimensionar para quienes lo conocieron y compartieron con él décadas de vida comunitaria.
La Academia Serendipia concretará este viernes 28 de noviembre el estreno de “El eco de sus pasos, retratos de mujeres que forjaron nuestra historia”, una puesta que combina danza contemporánea, teatro y poesía, inspirada en la emblemática obra Mujeres Argentinas, de Ariel Ramírez y Félix Luna.
En dos casos, son tramos que dejarán de ser doble mano; mientras que en otro, se volverá al anterior criterio de doble circulación.
El Concejo Deliberante aprobó el nuevo importe que se deducirá durante el 2026, por cada boleta que se reciba y se abone vía electrónica.