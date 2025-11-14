Derrumbe histórico en la vacunación infantil: alertan por riesgo sanitario

Estación Plus CrespoCrespo12 de noviembre de 2025
La petición ingresó al Concejo Deliberante de Crespo, a raíz del comportamiento vehicular, principalmente en una intersección de calles.
Estación Plus CrespoCrespo12 de noviembre de 2025
Un hombre y un menor de edad fueron trasladados al Hospital San Francisco de Asís, luego de protagonizar un accidente de tránsito en Crespo.
Estación Plus CrespoCrespo13 de noviembre de 2025
Eduardo Osuna, rector de la Escuela Técnica N° 35 "Gral. José de San Martín", destacó el nivel de aprendizaje del alumnado e invitó a la comunidad a colaborar con el proyecto que busca reunir fondos para adquirir tecnología. Además, la jornada cierra con una gran Peña Familiar.
Estación Plus CrespoCrespo al día13 de noviembre de 2025
La Municipalidad de Crespo lleva adelante tareas de extracción y reemplazo de árboles de gran tamaño que por su estado y antigüedad presentan peligro para la sociedad y la seguridad vial, producto del deterioro externo o interno.
Nacionales14 de noviembre de 2025
La medida trascendió de reuniones privadas entre funcionarios del equipo económico y empresarios, reveladas este jueves.