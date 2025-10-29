Plus en Vivo

Leticia Mabel García

Necrológicas29 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el día miércoles 29 de octubre a la edad de 36 años.

Sus restos son velados en la sala de María Luisa y serán inhumados el día jueves 30 de octubre a las 11:00 hs en el Cementerio de María Luisa, previo responso en el Cementerio.

Hogar de duelo: Av. De Las Delicias S/N - Gdor. Etchevehere.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo