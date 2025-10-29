Leticia Mabel García

Leticia Mabel GarcíaNecrológicas29 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día miércoles 29 de octubre a la edad de 36 años.
Sus restos son velados en la sala de María Luisa y serán inhumados el día jueves 30 de octubre a las 11:00 hs en el Cementerio de María Luisa, previo responso en el Cementerio.
Hogar de duelo: Av. De Las Delicias S/N - Gdor. Etchevehere.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Accidente en Mansilla: una camioneta de una firma de Crespo volcó en la Ruta 12
En horas de la mañana de este lunes se registró un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 291 y medio, en jurisdicción de Gobernador Mansilla. En el lugar, una camioneta Toyota Hilux, en la que se trasladaban dos personas pertenecientes a una empresa de Crespo, despistó y terminó volcando.
Se aprobó la donación de un terreno municipal a la Asociación Civil del Parque Industrial Crespo
El Concejo Deliberante avaló esa transferencia de dominio, para que se concrete la primera parte del proyecto de "Sala de Reuniones y Conferencias". La estructura edilicia es para uso común empresarial. Asimismo, Marcelo Cerutti se comprometió a también donarles 18.000 ladrillos PET para la construcción.
Tragedia vial sobre ruta 11: acordaría cinco años de cárcel por las cuatro muertes que provocóPoliciales/Judiciales28 de octubre de 2025
Se trata de Fabio Damián Ricle, acusado de homicidio culposo por un siniestro vial fatal en 2024 y recordado por protagonizar otro accidente en Año Nuevo la ruta 11 cerca de Diamante. El juez resolverá si acepta el acuerdo de juicio abreviado.
Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley con el que el Gobierno impulsará el debate en el CongresoNacionales28 de octubre de 2025
La propuesta, presentada por Romina Diez, introduce beneficios fiscales, flexibilización de contratos y estímulos a la contratación formal, con el objetivo de dinamizar la economía y modernizar el régimen laboral
El titular de Vialidad reveló que la denuncia por corrupción alcanzó a su propia gestiónPoliciales/Judiciales28 de octubre de 2025
El Director Administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, brindó detalles sobre la denuncia penal que derivó en múltiples allanamientos e incautación de computadoras en la repartición, así como en otras provincias.