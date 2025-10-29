Leticia Mabel García

Falleció el día miércoles 29 de octubre a la edad de 36 años.

Sus restos son velados en la sala de María Luisa y serán inhumados el día jueves 30 de octubre a las 11:00 hs en el Cementerio de María Luisa, previo responso en el Cementerio.

Hogar de duelo: Av. De Las Delicias S/N - Gdor. Etchevehere.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.