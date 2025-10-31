Carlos Fabián Lensina

Carlos Fabián LensinaNecrológicas31 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el viernes 31 de octubre, a la edad de 55 años. Sus restos serán velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -sala "B"-, el sábado 1º de noviembre a partir de las 8:00; y serán inhumados a las 11:00, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Rocamora 478 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Esther Teresa Vera Vda. de Schaab "Pocha"
Margarita Medina Vda. de Krenz
Maximiliano Ezequiel Gottig
Juana Rosa Gadea de Marrón
María Teresa Kemerer Vda. de Rosskopf
Leticia Mabel García
