Carlos Fabián Lensina

Falleció el viernes 31 de octubre, a la edad de 55 años. Sus restos serán velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -sala "B"-, el sábado 1º de noviembre a partir de las 8:00; y serán inhumados a las 11:00, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Rocamora 478 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.