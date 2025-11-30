Unión quedó eliminado del Torneo Regional tras un vibrante empate 4-4 ante Neuquén

River confirmó las salidas de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel BorjaDeportes29 de noviembre de 2025
Luego de las charlas que mantuvo Marcelo Gallardo con varios futbolistas, el club hizo oficial la primeras salidas.
Unión de Crespo cerró su participación en el Torneo Regional Federal Amateur con un partido electrizante ante Neuquén de Paraná, que terminó igualado 4 a 4 y dejó al conjunto crespense sin chances de avanzar en la competencia.Deportes30 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
El encuentro, disputado con un alto nivel de intensidad, alternancias permanentes y tres expulsados, dejó un sabor amargo en el “Cervecero”, que estuvo a au paso de lograr la clasificación.
El duelo tuvo un desarrollo cambiante, especialmente en el segundo tiempo, donde se produjeron cinco de los ocho goles y las principales polémicas del partido. Neuquén sufrió dos expulsiones, mientras que Unión terminó con un jugador menos.
El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando José Donda puso en ventaja a Unión. Sin embargo, apenas tres minutos después Juan Lazaneo niveló para el elenco paranaense.
A los 27’, Ulises Yancovich volvió a adelantar al equipo crespense, que se fue al descanso con una ajustada ventaja de 2-1.
La etapa complementaria fue una montaña rusa emocional. A los 34’ del complemento, Sebastián Arbitelli marcó el 2-2 para Neuquén. Minutos más tarde, a los 41’, nuevamente Lazaneo, de penal, apareció para dar vuelta la historia y poner el 3-2 para el local.
Pero Unión no se resignó: a los 43’, Lautaro Osuna empató el partido y, en una ráfaga goleadora, el propio Osuna volvió a convertir a los 47’, decretando el 4-3 que ilusionaba con la clasificación.
Sin embargo, a los 50 minutos, Alexis Giampetri consiguió el 4-4 definitivo para Neuquén, resultado que dejó sin opciones al conjunto crespense en la competencia organizada por AFA.
El empate marcó el cierre de la campaña de Unión en el Torneo Regional.
El certamen provincial, que comenzará en el mes de diciembre, contará con la presencia de Cultural, Sarmiento y Unión.
El Tribunal de Disciplina ratificó el fallo por el pasillo de espaldas a Rosario Central y confirmó la suspensión de seis meses para Verón, mientras que los jugadores involucrados recibieron dos fechas de sanción.
Con el acompañamiento de José María Villagra, la atleta oriunda de Reconquista se consagró en la prueba de los 1500 y 5000 metros del certamen disputado en Chile.
La agenda de la Escuela Municipal de Voleibol de Crespo sigue completando casilleros en esta temporada 2025, participando en las etapas decisivas en los diferentes certámenes donde interviene.
En medio de las críticas a su gestión, el mandatario del fútbol argentino adelantó que seguirá al frente del ente.
La Policía advirtió que estaba pernoctando en una plaza entrerriana y activó su puesta a resguardo.
La restauración edilicia ameritó el corte de cintas, a instancias de asignarle el nombre del empresario que hizo realidad contar con un inmueble propio para la institución. Noche de recuerdos y celebración.
Con acceso libre y gratuito, el público podrá disfrutar de interpretaciones de variados géneros. Además, habrá ofrecimiento gastronómico.