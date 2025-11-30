Unión quedó eliminado del Torneo Regional tras un vibrante empate 4-4 ante Neuquén

El encuentro, disputado con un alto nivel de intensidad, alternancias permanentes y tres expulsados, dejó un sabor amargo en el “Cervecero”, que estuvo a au paso de lograr la clasificación.

El duelo tuvo un desarrollo cambiante, especialmente en el segundo tiempo, donde se produjeron cinco de los ocho goles y las principales polémicas del partido. Neuquén sufrió dos expulsiones, mientras que Unión terminó con un jugador menos.

Primer tiempo

El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando José Donda puso en ventaja a Unión. Sin embargo, apenas tres minutos después Juan Lazaneo niveló para el elenco paranaense.

A los 27’, Ulises Yancovich volvió a adelantar al equipo crespense, que se fue al descanso con una ajustada ventaja de 2-1.

Segundo tiempo

La etapa complementaria fue una montaña rusa emocional. A los 34’ del complemento, Sebastián Arbitelli marcó el 2-2 para Neuquén. Minutos más tarde, a los 41’, nuevamente Lazaneo, de penal, apareció para dar vuelta la historia y poner el 3-2 para el local.

Pero Unión no se resignó: a los 43’, Lautaro Osuna empató el partido y, en una ráfaga goleadora, el propio Osuna volvió a convertir a los 47’, decretando el 4-3 que ilusionaba con la clasificación.

Sin embargo, a los 50 minutos, Alexis Giampetri consiguió el 4-4 definitivo para Neuquén, resultado que dejó sin opciones al conjunto crespense en la competencia organizada por AFA.

El empate marcó el cierre de la campaña de Unión en el Torneo Regional.