Plus en Vivo

River confirmó las salidas de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Borja

Luego de las charlas que mantuvo Marcelo Gallardo con varios futbolistas, el club hizo oficial la primeras salidas.

Deportes29 de noviembre de 2025
enzo-perez

Luego de lo que fue una temporada para el olvido, y con Marcelo Gallardo confirmado en el cargo de cara al año que viene, tal como se había anticipado, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Borja no continuarán en River en 2026 y este viernes se hizo oficial la salida.

Los futbolistas, muchos emblemáticos y con basta experiencia en el mundo riverplatense, no renovarán sus respectivos préstamos luego de haber mantenidos charlas individuales con el entrenador.

Tras la reciente eliminación del Torneo Clausura 2025, el "Muñeco" había adelantado que esta misma semana iba a comenzar a trabajar en el armado de la próxima temporada. Y por eso mantuvo charlas con diferentes futbolistas a los que les anunció que no iba a tenerlos en cuanta después de diciembre.

En esta línea, este jueves y viernes el plantel realizó las últimas prácticas previas a las vacaciones, y al menos Enzo y Casco aprovecharon para despedirse de sus compañeros.

En las redes sociales, River fue despidiendo a uno por uno de los cinco referentes. "Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario", escribieron sobre Enzo, el primero en ser anunciado.

El emblemático mediocampista, uno de los capitanes del equipo, fue elegido posiblemente de forma estratégica para ser el primero en ser despedido.

Le siguió Casco. "Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River", apuntaron en esta publicación.

"Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos", destacó el "Millonario" sobre Nacho, mientras que por Martínez, redactaron: "8 títulos, 37 goles y una corrida inolvidable. ¡Gracias por la gloria y por tantas alegrías, Pity".

El último en ser anunciado fue, posiblemente, el menos querido de los cinco por parte de los hinchas. "Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!", escribieron.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Mini-3-1280x640

Vóley: Etapas de definiciones

Estación Plus Crespo
Deportes27 de noviembre de 2025

La agenda de la Escuela Municipal de Voleibol de Crespo sigue completando casilleros en esta temporada 2025, participando en las etapas decisivas en los diferentes certámenes donde interviene.

Más visto hoy en Estación Plus
Enersa oficina crespo_frente

ENERSA programó un corte de luz para este domingo

Estación Plus Crespo
Crespo28 de noviembre de 2025

La interrupción se producirá durante 3 horas de la mañana, afectando a los usuarios de un sector de la ciudad. Responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo