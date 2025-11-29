River confirmó las salidas de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Pity Martínez y Miguel Borja

El emblemático mediocampista, uno de los capitanes del equipo, fue elegido posiblemente de forma estratégica para ser el primero en ser despedido.

Le siguió Casco. "Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River", apuntaron en esta publicación.

"Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos", destacó el "Millonario" sobre Nacho, mientras que por Martínez, redactaron: "8 títulos, 37 goles y una corrida inolvidable. ¡Gracias por la gloria y por tantas alegrías, Pity".

El último en ser anunciado fue, posiblemente, el menos querido de los cinco por parte de los hinchas. "Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!", escribieron.