Sin casco y sin licencia, adolescente protagonizó un choque

Apartado de la circulación pública cuando conducía con 2.64 de alcohol
Ocurrió en plena tarde. El hombre de 45 años debió continuar su desplazamiento a pie.
Un menor y una jovencita fueron hospitalizados.Policiales/Judiciales11 de enero de 2026Estación Plus Crespo
El siniestro tuvo lugar alrededor de las 22:50 del sábado, en Conscripto Bernardi -departamento Federal-.
La policía acudió hasta la intersección de las calles Pancho Ramírez y Santiago del Estero, donde habían impactado un motovehículo y un automóvil.
Confirmaron a Estación Plus Crespo que se trató de un Toyota Corolla, color blanco que circulaba por Pancho Ramírez -conducido por un ciudadano de 44 años de edad y acompañado por dos personas también mayores de edad-; y una moto Guerrero CG200 Queen -conducida por un menor de 17 años de edad, con una acompañante de 23 años-.
Más allá de los daños materiales en ambos vehículos, los dos ocupantes del rodado menor fueron trasladados hasta el hospital Justo José de Urquiza en Federal, donde fueron examinados y resultaron con lesiones leves, más precisamente escoriaciones. Los ocupantes del automóvil resultaron ilesos.
Se dio intervención al personal de Tránsito Municipal, quienes practicaron las actas de infracción y la retención del motovehículo, en razón que no contaba con la documentación exigida por ley y sus ocupantes no llevaban casco protector. Su conductor es menor de edad, sin habilitación; mientras que el auto tenía toda la documental en regla.
Extrema tensión en una vivienda. La Fiscalía dispuso la detención del agresor, tras recibir curaciones.
Ambos tenían restricción de acercamiento y fueron detenidos por la Guardia Especial de Paraná.
Se trató de pertenencias utilizadas para el mantenimiento y puesta en valor de la sede de fe. Uniformados esclarecieron la materialidad.
Al ser interceptado, la policía constató que además, presentaba un Pedido de Captura vigente, del Juzgado de Garantías de la ciudad de La Paz.
Uniformados de Gendarmería Nacional que tomaron intervención, advirtieron que el joven conductor no se encontraba en óptimas condiciones de manejo.
La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
Unión de Crespo logró una victoria destacada este sábado 10 de enero, al imponerse 2 a 0 frente a Peñarol de Paraná, líder de la Zona 1, en el marco de la 4ª fecha de la Copa Entre Ríos.
Autoridades de un municipio entrerriano envueltos en escándalo. Los incidentes ocurrieron en la vía pública, previo a un evento y no tardaron en viralizarse las instancias.
