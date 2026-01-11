Sin casco y sin licencia, adolescente protagonizó un choque

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 22:50 del sábado, en Conscripto Bernardi -departamento Federal-.

La policía acudió hasta la intersección de las calles Pancho Ramírez y Santiago del Estero, donde habían impactado un motovehículo y un automóvil.

Confirmaron a Estación Plus Crespo que se trató de un Toyota Corolla, color blanco que circulaba por Pancho Ramírez -conducido por un ciudadano de 44 años de edad y acompañado por dos personas también mayores de edad-; y una moto Guerrero CG200 Queen -conducida por un menor de 17 años de edad, con una acompañante de 23 años-.

Más allá de los daños materiales en ambos vehículos, los dos ocupantes del rodado menor fueron trasladados hasta el hospital Justo José de Urquiza en Federal, donde fueron examinados y resultaron con lesiones leves, más precisamente escoriaciones. Los ocupantes del automóvil resultaron ilesos.

Se dio intervención al personal de Tránsito Municipal, quienes practicaron las actas de infracción y la retención del motovehículo, en razón que no contaba con la documentación exigida por ley y sus ocupantes no llevaban casco protector. Su conductor es menor de edad, sin habilitación; mientras que el auto tenía toda la documental en regla.