No hubo seguidilla de robos, fueron en veranos diferentes

La sustracción de una tablet en Barrio Guadalupe disparó conjeturas inexactas. Comisaría Crespo aclaró las circunstancias.

Crespo12 de enero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
comisaria crespo policia

El Área de Investigaciones de la dependencia local, se encuentra trabajando en el esclarecimiento de un hurto denunciado días pasados. Al respecto, durante el fin de semana trascendieron versiones que no se condicen con las actuaciones formalizadas ante la justicia. 

En declaraciones a Estación Plus Crespo, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, explicó: "Tuvimos una denuncia por la faltante de una tablet, bajo la modalidad de hurto -sin forzamiento de aberturas ni violencia física- desde un domicilio de Barrio Guadalupe. Estamos transitando la etapa de averiguaciones y recolección de indicios. Hubo publicaciones de que la damnificada había sido víctima de dos ilícitos en la semana y es propicio aclarar que no es cierto. Le habían sustraído una notebook, pero en otro verano pasado. Existe más de un año de diferencia entre un episodio y el nuevo denunciado".

Tras ratificar el abocamiento al hecho reciento, el funcionario agregó: "Habitualmente este tipo de elementos son rápidamente puestos a la venta por medios informales, con la particularidad de ofrecerse a bajo precio, por lo que quienes tomen conocimiento de ello, agradecemos den aviso a la dependencia en forma anónima. La colaboración del aporte de cualquier dato de interés contribuye a un posible esclarecimiento, que es por lo que estamos trabajando".   

Próximos días en Crespo

