No hubo seguidilla de robos, fueron en veranos diferentes

Siguen las retenciones en Crespo: Quedan en depósito hasta el 26 de enero
Varias unidades no superaron el operativo de control. Motos y autos retenidos, no pueden ser retirados mínimo hasta casi fin de mes.
La sustracción de una tablet en Barrio Guadalupe disparó conjeturas inexactas. Comisaría Crespo aclaró las circunstancias.Crespo12 de enero de 2026Estación Plus Crespo
El Área de Investigaciones de la dependencia local, se encuentra trabajando en el esclarecimiento de un hurto denunciado días pasados. Al respecto, durante el fin de semana trascendieron versiones que no se condicen con las actuaciones formalizadas ante la justicia.
En declaraciones a Estación Plus Crespo, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, explicó: "Tuvimos una denuncia por la faltante de una tablet, bajo la modalidad de hurto -sin forzamiento de aberturas ni violencia física- desde un domicilio de Barrio Guadalupe. Estamos transitando la etapa de averiguaciones y recolección de indicios. Hubo publicaciones de que la damnificada había sido víctima de dos ilícitos en la semana y es propicio aclarar que no es cierto. Le habían sustraído una notebook, pero en otro verano pasado. Existe más de un año de diferencia entre un episodio y el nuevo denunciado".
Tras ratificar el abocamiento al hecho reciento, el funcionario agregó: "Habitualmente este tipo de elementos son rápidamente puestos a la venta por medios informales, con la particularidad de ofrecerse a bajo precio, por lo que quienes tomen conocimiento de ello, agradecemos den aviso a la dependencia en forma anónima. La colaboración del aporte de cualquier dato de interés contribuye a un posible esclarecimiento, que es por lo que estamos trabajando".
Varias unidades no superaron el operativo de control. Motos y autos retenidos, no pueden ser retirados mínimo hasta casi fin de mes.
Con entradas populares y una muy buena y variada cartelera artística, el Club Sarmiento de Crespo se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Pollo, que volverá a reunir al público con propuestas gastronómicas, música en vivo y una extensa noche de baile.
Trabajaron 9 bomberos, hasta garantizar la inexistencia de nuevos peligros.
La institución interrumpió la atención administrativa y la mayoría de las actividades entre el 31 de diciembre y el 3 de febrero, debido a trabajos de pintura y puesta en valor del edificio. No obstante, se mantendrán algunas prestaciones de salud y se anunciaron propuestas recreativas para el mes.
La próxima semana, específicamente el lunes 12 de enero, dará inicio en la ciudad de Crespo un taller denominado “Exploradores del Lenguaje”, destinado a niños y niñas de entre 5 y 9 años.
La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
Autoridades de un municipio entrerriano envueltos en escándalo. Los incidentes ocurrieron en la vía pública, previo a un evento y no tardaron en viralizarse las instancias.
Trabajaron 9 bomberos, hasta garantizar la inexistencia de nuevos peligros.
Un menor y una jovencita fueron hospitalizados.