Siguen las retenciones en Crespo: Quedan en depósito hasta el 26 de enero

No hubo seguidilla de robos, fueron en veranos diferentes
La sustracción de una tablet en Barrio Guadalupe disparó conjeturas inexactas. Comisaría Crespo aclaró las circunstancias.
Varias unidades no superaron el operativo de control. Motos y autos retenidos, no pueden ser retirados mínimo hasta casi fin de mes.
“Durante el fin de semana, se realizaron operativos de prevención vehicular que derivaron en la retención de algunas motos, mayormente por carecer de documental y por la portación de cañe escape antirreglamentario”, informó a Estación Plus Crespo el Crio. Ppal. Daniel Roldán, Jefe de la dependencia local.
El receso municipal correspondiente a este verano 2026, se extiende hasta el viernes 23 de enero inclusive. Desde este fin de semana transcurrido, las unidades retenidas permanecerán en el depósito, a disposición del Juzgado de Faltas, hasta la finalización de dicho período.
Los “descargos y retiros" operarán a partir del 26/01, siendo el primer día hábil. Ello responde a la necesidad de funcionamiento de las cajas, para el pago de la multa e importes accesorios establecidos en las ordenanzas vigentes.
Con entradas populares y una muy buena y variada cartelera artística, el Club Sarmiento de Crespo se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Pollo, que volverá a reunir al público con propuestas gastronómicas, música en vivo y una extensa noche de baile.
Trabajaron 9 bomberos, hasta garantizar la inexistencia de nuevos peligros.
La institución interrumpió la atención administrativa y la mayoría de las actividades entre el 31 de diciembre y el 3 de febrero, debido a trabajos de pintura y puesta en valor del edificio. No obstante, se mantendrán algunas prestaciones de salud y se anunciaron propuestas recreativas para el mes.
La próxima semana, específicamente el lunes 12 de enero, dará inicio en la ciudad de Crespo un taller denominado “Exploradores del Lenguaje”, destinado a niños y niñas de entre 5 y 9 años.
La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
Autoridades de un municipio entrerriano envueltos en escándalo. Los incidentes ocurrieron en la vía pública, previo a un evento y no tardaron en viralizarse las instancias.
Un menor y una jovencita fueron hospitalizados.