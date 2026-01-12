Siguen las retenciones en Crespo: Quedan en depósito hasta el 26 de enero

“Durante el fin de semana, se realizaron operativos de prevención vehicular que derivaron en la retención de algunas motos, mayormente por carecer de documental y por la portación de cañe escape antirreglamentario”, informó a Estación Plus Crespo el Crio. Ppal. Daniel Roldán, Jefe de la dependencia local.

El receso municipal correspondiente a este verano 2026, se extiende hasta el viernes 23 de enero inclusive. Desde este fin de semana transcurrido, las unidades retenidas permanecerán en el depósito, a disposición del Juzgado de Faltas, hasta la finalización de dicho período.

Los “descargos y retiros" operarán a partir del 26/01, siendo el primer día hábil. Ello responde a la necesidad de funcionamiento de las cajas, para el pago de la multa e importes accesorios establecidos en las ordenanzas vigentes.