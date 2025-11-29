Plus en Vivo

Domingo de audición musical en la Sociedad Italiana

Con acceso libre y gratuito, el público podrá disfrutar de interpretaciones de variados géneros. Además, habrá ofrecimiento gastronómico.

Crespo29 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Sociedad Italiana

Este domingo 30 de noviembre, a partir de las 18:30, se realizará una "Audición de Música" en el salón de la Sociedad Italiana. Una oportunidad para disfrutar de un atardecer con repertorios en vivo y los sabores de las tradicionales pizzas.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que bajo la organización de uno de los profesores de música, se gestó la propuesta que permitirá a la comunidad presenciar un repertorio especialmente preparado para la ocasión, protagonizado por alumnos de los profesores Gustavo Reynoso, Sandra Heimbügner, y Ariel Brambilla. Además, se brindará una apertura de danzas del ballet Al' Uso Nostro y cantará Elizabeth Papalardo.

La comisión de la Sociedad Italiana tendrá su participación a través de la cantina, con venta de pizzas y bebidas.

El evento tiene acceso libre y gratuito, proyectándose una extensiòn hasta las 22:00 aproximadamente.

No se suspende por lluvia, ya que se planificó dentro del salón, para una mejor acústica.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Enersa oficina crespo_frente

ENERSA programó un corte de luz para este domingo

Estación Plus Crespo
Crespo28 de noviembre de 2025

La interrupción se producirá durante 3 horas de la mañana, afectando a los usuarios de un sector de la ciudad. Responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.

WhatsApp Image 2025-11-27 at 11.07.05

Concluyó el mejoramiento de un parque en Barrio Guadalupe

Estación Plus Crespo
Crespo27 de noviembre de 2025

Autoridades municipales dieron detalles de la intervención, en ocasión de dejar habilitada la puesta en valor. Mientras tanto, el Concejo Deliberante mantiene en comisión las propuestas para asignarle un nombre.

Más visto hoy en Estación Plus
Enersa oficina crespo_frente

ENERSA programó un corte de luz para este domingo

Estación Plus Crespo
Crespo28 de noviembre de 2025

La interrupción se producirá durante 3 horas de la mañana, afectando a los usuarios de un sector de la ciudad. Responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.

Necrologica lazo luto

Norma Beatríz Hetze de Wagner

Estación Plus Crespo
Necrológicas29 de noviembre de 2025

Falleció el 28 de noviembre, a la edad de 61 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala "A"-, y recibirán sepultura el 29 de noviembre a las 16:00, en el cementerio de Aldea Jacobi; previo acto religioso en la Sala a las 15:00. Hogar de duelo: Dorrego 1157 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo