Domingo de audición musical en la Sociedad Italiana

Estación Plus CrespoCrespo28 de noviembre de 2025
La interrupción se producirá durante 3 horas de la mañana, afectando a los usuarios de un sector de la ciudad. Responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.
Tras la homologación del convenio, esta semana se llevó adelante en el Parque Industrial, la diligencia judicial que constató las condiciones en que se encuentra el espacio. Ya podrá comenzar a ser empleado por el gobierno local, con fines específicos.
La Policía Federal arrestó a un hombre buscado a nivel nacional por abuso sexual agravado. La víctima, hoy de 35 años, denunció décadas de violencia que comenzaron cuando tenía seis años.
Falleció el 28 de noviembre, a la edad de 61 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala "A"-, y recibirán sepultura el 29 de noviembre a las 16:00, en el cementerio de Aldea Jacobi; previo acto religioso en la Sala a las 15:00. Hogar de duelo: Dorrego 1157 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
La Policía advirtió que estaba pernoctando en una plaza entrerriana y activó su puesta a resguardo.