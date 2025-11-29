Domingo de audición musical en la Sociedad Italiana

Este domingo 30 de noviembre, a partir de las 18:30, se realizará una "Audición de Música" en el salón de la Sociedad Italiana. Una oportunidad para disfrutar de un atardecer con repertorios en vivo y los sabores de las tradicionales pizzas.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que bajo la organización de uno de los profesores de música, se gestó la propuesta que permitirá a la comunidad presenciar un repertorio especialmente preparado para la ocasión, protagonizado por alumnos de los profesores Gustavo Reynoso, Sandra Heimbügner, y Ariel Brambilla. Además, se brindará una apertura de danzas del ballet Al' Uso Nostro y cantará Elizabeth Papalardo.

La comisión de la Sociedad Italiana tendrá su participación a través de la cantina, con venta de pizzas y bebidas.

El evento tiene acceso libre y gratuito, proyectándose una extensiòn hasta las 22:00 aproximadamente.

No se suspende por lluvia, ya que se planificó dentro del salón, para una mejor acústica.