Sofocan incendio en una vivienda de Barrio San José

Estación Plus CrespoCrespo10 de enero de 2026
La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
Estación Plus CrespoDeportes10 de enero de 2026
Unión de Crespo logró una victoria destacada este sábado 10 de enero, al imponerse 2 a 0 frente a Peñarol de Paraná, líder de la Zona 1, en el marco de la 4ª fecha de la Copa Entre Ríos.
Entre Ríos11 de enero de 2026
Autoridades de un municipio entrerriano envueltos en escándalo. Los incidentes ocurrieron en la vía pública, previo a un evento y no tardaron en viralizarse las instancias.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales11 de enero de 2026
Un menor y una jovencita fueron hospitalizados.