Sofocan incendio en una vivienda de Barrio San José

Trabajaron 9 bomberos, hasta garantizar la inexistencia de nuevos peligros.

Este sábado 10 de enero, a las 14:17 el cuartel recibió un llamado telefónico,  alertando sobre un principio de incendio en una vivienda particular, ubicada en calle Santiago del Estero, de esta ciudad.

De manera inmediata se procedió al despacho de las unidades correspondientes -informaron a Estación Plus Crespo-, arribando al lugar a los pocos minutos.

Al momento de la llegada, se constató que el foco ígneo había sido controlado en su mayor parte por los propios moradores, mediante el uso de medios manuales, evitando su propagación hacia otros ambientes de la vivienda y construcciones linderas.

El personal bomberil igualmente realizó una inspección general del inmueble, procediendo a efectuar tareas de prevención, enfriamiento y ventilación natural y forzada del sector afectado. El objetivo fue eliminar posibles focos calientes, gases acumulados y garantizar condiciones seguras para los ocupantes.

Finalizadas las tareas, se verificó la inexistencia de riesgos inminentes, no registrándose personas lesionadas ni necesidad de evacuación.

Sin registrarse más novedades, las unidades retornaron a la base.

