Atletismo: Marcelo Past obtuvo dos podios en el Sudamericano Máster

Escuela Municipal de Crespo campeona en primera varones en Paraná Campaña
El equipo mayor masculino de la Escuela Municipal de Crespo se consagró campeón de la Copa de Oro del Torneo Oficial de la Liga de Vóley de Paraná Campaña.
El atleta crespense, culminó 2° y 3° en Lanzamiento de Martelete y Lanzamiento de Martillo, respectivamente.
Este domingo 30 de noviembre, dio por finalizado el campeonato Sudamericano de Atletismo Master disputado en Santiago de Chile. El atleta crespense Marcelo Past, obtuvo dos podios. Fue segundo en Lanzamiento de Martelete y tercero Lanzamiento de Martillo.
En la prueba de Lanzamiento de Martelete, el crespense tuvo su mejor marca en el primer intento (11.38m). Posteriormente registró dos marcas menores y tres intentos nulos para quedarse con el segundo lugar del podio por detrás de su compatriota Víctor Vitabile con 13.43m como mejor marca y tercero fue el chileno Luis Cerda Hernández quién registró una mejor marca de 11.32m.
En Lanzamiento de Martillo, Past nuevamente obtuvo su mejor marca en el primer intento (38.04m). Luego tuvo una marca menor en el sexto intento mientras que los cuatro restantes fueron nulos. Por delante del crespense, nuevamente se ubicó Víctor Vitabile en la segunda posición con una marca de 40m, mientras que el ganador de la prueba fue el chileno Ricardo Ojeda Soto con un lanzamiento que superó sólo por dos centímetros al argentino (40.02m).
Por la primera final del certamen clausura organizado por la Asociación Paranaense, Unión venció como local a Estudiantes 57-40. Mañana martes 2, se juega el segundo episodio.
Empató de visitante 1-1 ante Deportivo Madryn. Silba abrió la cuenta para el local. Morales niveló para la visita. En la ida, “El León” ganó 2-0. El club del “Imperio del Sur” vuelve a la máxima categoría después de 40 años.
El “Xeneize” se enfrentará con el ganador del partido entre Racing y Tigre, que jugarán este lunes.
Unión de Crespo cerró su participación en el Torneo Regional Federal Amateur con un partido electrizante ante Neuquén de Paraná, que terminó igualado 4 a 4 y dejó al conjunto crespense sin chances de avanzar en la competencia.
Luego de las charlas que mantuvo Marcelo Gallardo con varios futbolistas, el club hizo oficial la primeras salidas.
Unión de Crespo cerró su participación en el Torneo Regional Federal Amateur con un partido electrizante ante Neuquén de Paraná, que terminó igualado 4 a 4 y dejó al conjunto crespense sin chances de avanzar en la competencia.
