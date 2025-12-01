Atletismo: Marcelo Past obtuvo dos podios en el Sudamericano Máster

Este domingo 30 de noviembre, dio por finalizado el campeonato Sudamericano de Atletismo Master disputado en Santiago de Chile. El atleta crespense Marcelo Past, obtuvo dos podios. Fue segundo en Lanzamiento de Martelete y tercero Lanzamiento de Martillo.

En la prueba de Lanzamiento de Martelete, el crespense tuvo su mejor marca en el primer intento (11.38m). Posteriormente registró dos marcas menores y tres intentos nulos para quedarse con el segundo lugar del podio por detrás de su compatriota Víctor Vitabile con 13.43m como mejor marca y tercero fue el chileno Luis Cerda Hernández quién registró una mejor marca de 11.32m.

En Lanzamiento de Martillo, Past nuevamente obtuvo su mejor marca en el primer intento (38.04m). Luego tuvo una marca menor en el sexto intento mientras que los cuatro restantes fueron nulos. Por delante del crespense, nuevamente se ubicó Víctor Vitabile en la segunda posición con una marca de 40m, mientras que el ganador de la prueba fue el chileno Ricardo Ojeda Soto con un lanzamiento que superó sólo por dos centímetros al argentino (40.02m).