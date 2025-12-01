Básquetbol Femenino: Unión pegó primero en Crespo

El pasado sábado 29 de noviembre, se disputó el primer episodio de la fase final a tres partidos correspondiente al Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino. En Crespo, Unión derrotó a Estudiantes 57-40 y ahora deberá visitar la capital provincial en búsqueda de cerrar la serie. En caso de un triunfo del equipo paranaense, se jugará un tercer encuentro en Crespo, el próximo lunes 8.

En el primer cuarto, Estudiantes sacó la primera diferencia e imponía condiciones desde el juego siendo superior al elenco Crespense (10-15). Ya en el segundo, bajó la efectividad de las paranaenses, mientras que Unión igualó su marca goleadora del primer segmento. Al irse al descanso largo, las paranaenses dominaban el juego 26-20.

De ahí en adelante, Unión llevó a Estudiantes a su mínima expresión y sacó a relucir todo su repertorio Sofía Wolf. Con su jerarquía, le dio vida al conjunto “Cervecero” y se hizo cargo de los momentos calientes para que las crespenses puedan adueñarse del juego y del resultado. El tercer parcial fue favorable a las locales 16-8 (36-34). Ya en el último segmento, el equipo de Marco Percara fue el gran protagonista y tuvo un cierre ideal sacando quince puntos más en el marcador final (57-40).

Formaciones

Unión: Martina Folmer, María Celeste Álvarez (3), Lara Regner, Sofía Wolf (23), Juana Wagner, Maira Goette, Ariadna Soñéz (12), Carolina Lell (2), María Julieta Rodríguez (2), Antonella Frickel, Camila Wagner (4) y Pamela Retamar (11). DT: Marco Percara.

Estudiantes: Josefina Álvarez (12), Evelyn Caisso, Lola Pérez, Xiomara Carbonell, Agustina Badaracco (3), Evangelina Ramos (5), Lola Bellino (2), María Laura Miglioli (5), Delfina Galván (1), Cielo Santana (5), Julieta Feruglio y Camila Carrero (7). DT: Néstor Bogado.