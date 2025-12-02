Boca vs Racing y Gimnasia vs Estudiantes, serán las semifinales del torneo Clausura de AFA

Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata ganaron sus respectivos partidos de cuartos de final del Torneo Clausura y avanzaron a las semifinales, donde se cruzan en búsqueda de la ansiada final.

Según se informó a la Agencia Noticias Argentinas, el cuadro de los playoffs permitió esta chance, ya que el “Pincha” superó a Central Córdoba de Santiago del Estero y el “Lobo” a Barracas Central.

El equipo conducido por Eduardo Domínguez se metió entre los cuatro mejores, tras derrotar por la mínima a Rosario Central en octavos de final como visitante en un duelo marcado por la polémica: el pasillo de espaldas al reciente campeón de la Liga, sumado a un mensaje previo de disconformidad en redes, le dio al encuentro un condimento especial.

Posteriormente, al “Ferroviario” también le ganó por la mínima, en un encuentro que tuvo hinchada de ambas parcialidades en el norte del país.

Gimnasia La Plata no se quedó atrás y también dio la sorpresa en Santa Fe, donde superó por 2 a 1 a Unión en la primera instancia de playoff, que venía de ser uno de los mejores equipos del Torneo Clausura.

Luego, venció al “Guapo” nuevamente de visitante, y sigue siendo el único equipo representante de la Zona B, tras la derrota de todos los demás equipos en octavos de final.

La Plata vivirá una semifinal inolvidable, con un clásico cargado de historia, emoción y un condimento extra, ya que será Gimnasia quien tenga la localía por su rendimiento en la fase regular.

Racing le ganó a Tigre por 4-2 en los penales y es semifinalista del Torneo Clausura 2025

Racing derrotó por 4 a 2 a Tigre en la definición por penales y avanzó a la semifinal del Torneo Clausura 2025, luego de igualar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue, en el partido disputado esta noche, en el estadio Presidente Perón.

Para el equipo de Gustavo Costas convirtieron, desde los 12 pasos, el delantero Adrián Martínez, el volante Adrián Fernández, y los defensores Gabriel Rojas y Agustín García Basso.

El arquero de la “Academia” Facundo Cambeses tuvo una gran actuación, conteniendo los remates de los defensores Tomás Cardona y Joaquín Laso. Para Tigre convirtieron, de penal, el lateral Diego Sosa y el volante Julián López.

Además, el lateral de la visita Ramón Arias fue expulsado en el quinto minuto de descuento de la segunda mitad, mientras que en Racing fueron expulsados los defensores Gastón Martirena, a los 10 minutos del primer tiempo extra, y Santiago Sosa, a los 11 del segundo.

Con el triunfo, el conjunto de Avellaneda clasificó a la semifinal, instancia en la que deberá enfrentar a Boca, como visitante.