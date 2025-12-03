Plus en Vivo

Unión de Crespo se consagró campeón del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino

Unión de Crespo se quedó con el título del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF), tras derrotar a Estudiantes de Paraná. El básquet de Crespo logró de esta forma su primer titulo en competencias de la Asociación Paranaense.

Deportes03 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Union femenino primera campeon

Unión de Crespo se impuso por 62 a 58 en la segunda final disputada este martes 2 de diciembre en Paraná.

El equipo crespense cerró una serie intensa, logrando imponerse nuevamente, esta vez en condición de visitante, para conquistar el campeonato.

Ampliaremos...

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo