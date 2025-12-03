Unión de Crespo se consagró campeón del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino

Vóley: otras dos categorías crespenses finalistas
Dos formaciones de la Escuela Municipal de Crespo están en la instancia decisiva del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.
Unión de Crespo se impuso por 62 a 58 en la segunda final disputada este martes 2 de diciembre en Paraná.
El equipo crespense cerró una serie intensa, logrando imponerse nuevamente, esta vez en condición de visitante, para conquistar el campeonato.
Ampliaremos...
Dos formaciones de la Escuela Municipal de Crespo están en la instancia decisiva del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.
El equipo mayor masculino de la Escuela Municipal de Crespo se consagró campeón de la Copa de Oro del Torneo Oficial de la Liga de Vóley de Paraná Campaña.
