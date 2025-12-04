Básquetbol: derrota y despedida del torneo para Unión

El plantel mayor de básquetbol masculino del Club Atlético Unión de Crespo, recibió la visita del Recreativo Bochas Club en el marco del segundo partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura, organizado por la Asociación Paranaense. El equipo conducido por Marco Percara cayó en tiempo suplementario 85-80 y quedó eliminado de la competencia.

En el desarrollo del encuentro, se dividieron dos cuartos por lado en cuanto al liderazgo. El conjunto paranaense se adueñó de los dos primeros parciales, mientras que Unión fue superior en los dos siguientes. El primer parcial quedó para el visitante 11-15, mientras que el segundo fue muy parejo pero el Bochas aumentaba la diferencia (32-37).

Unión comenzó con la remontada en el comienzo del segundo tiempo y se quedó con el tercer parcial por 19-17 y en el cuarto, se vio la mejor producción goleadora de Unión que igualó el partido en 75 tras ganar el período 24-21, mandando el encuentro a tiempo suplementario. En la definición, el equipo capitalino estuvo más efectivo y ganó 10-5 en ese tiempo extra.

Formaciones

Unión (80): Thiago Castro, Martín Porrchneg (13), Martiniano Morales, Juan Saluzzio, Tomás Herbel (3), Rodrigo Gieco (26), Francisco Folmer (15), Jaime Elías (3), Juan Copetti (9), Alan Cardozo (11) y Manuel Robles. DT: Marco Percara.

Recreativo (85): Juan Ignacio Benet (4), Alfredo Mercado (6), Juan Cruz Krapp (18), Alan Guanco (38), Lucio Fravega (4), Facundo Buffa (2), Santino Valdemarín (3), Juan Ignacio Berta (4), Marcos Melchior, Santiago Pérez (2) Aquiles Feder (4). DT: Oscar Heis.

Otros resultados

Estudiantes 79-83 Sionista (Deben jugar un tercer partido)

Talleres 86-75 Olimpia (clasificó Talleres a semifinales)

Quique 87-66 Ciclista (clasificó Quique a semifinales)