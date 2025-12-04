Hockey sobre Patines: Las Gacelas campeonas

Durante el pasado domingo 30, el plantel de Hockey Sobre Patines del Club Atlético Sarmiento disputó la final del Torneo Clausura organizado por la Unión Entrerriana de la Disciplina.

El título quedó en manos de “Las Gacelas” que vencieron en la final a Sociedad Unión Árabe en la definición por penales tras haber igualado 1-1, con gol de Ana Lea Kremer. En la tanda, el equipo “Decano”, triunfó por 2-1 consagrándose campeonas.

El plantel conducido por Lautaro Martínez, estuvo integrado por: Gisela Ramírez, Vanina Geist, Guillermina Burgos, Daiana Ferster, Ana Lea Kremer, Cecilia Albornoz y Florencia Fernández.