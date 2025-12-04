Hockey sobre Patines: Las Gacelas campeonas

Básquetbol: derrota y despedida del torneo para Unión
En condición de local, el Verde cayó nuevamente ante Recreativo y quedó eliminado del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense.
El plantel del Club Atlético Sarmiento derrotó en la final a Sociedad Unión Árabe y se quedó con el título del Torneo Clausura.Deportes04 de diciembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el pasado domingo 30, el plantel de Hockey Sobre Patines del Club Atlético Sarmiento disputó la final del Torneo Clausura organizado por la Unión Entrerriana de la Disciplina.
El título quedó en manos de “Las Gacelas” que vencieron en la final a Sociedad Unión Árabe en la definición por penales tras haber igualado 1-1, con gol de Ana Lea Kremer. En la tanda, el equipo “Decano”, triunfó por 2-1 consagrándose campeonas.
El plantel conducido por Lautaro Martínez, estuvo integrado por: Gisela Ramírez, Vanina Geist, Guillermina Burgos, Daiana Ferster, Ana Lea Kremer, Cecilia Albornoz y Florencia Fernández.
A partir de esta edición habrá 48 selecciones en vez de 32, como ocurría desde Francia 1998.
Se disputaron los partidos de ida correspondientes a las finales de las categorías formativas y la primera división femenina.
Dos formaciones de la Escuela Municipal de Crespo están en la instancia decisiva del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.
Unión de Crespo se quedó con el título del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF), tras derrotar a Estudiantes de Paraná. El básquet de Crespo logró de esta forma su primer titulo en competencias de la Asociación Paranaense.
El elenco crespense igualó sin goles ante Arsenal en Viale y se consagró tras el 2-1 obtenido en el partido de ida.
Fue retenido por el propietario y trabajadores de una granja, hasta la llegada de la Policía. ¿Qué dispuso la justicia?
Marcelo Cerutti mantuvo una reciente reunión con autoridades del IAPV, que llevaría a implementar una nueva modalidad en la ciudad, en respuesta a la demanda habitacional.
Un joven de 23 años se llevó un auto que estaba estacionado sin llave, pero lo atropelló contra un camión en la ruta y se fue de copas. La Policía lo encontró y quedó detenido.
El juez Pablo Zoff resolvió aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los activos de la familia Etchevehere.
Este miércoles 3 de diciembre de 2025, el crespense Darío Schneider asumió formalmente como diputado nacional, en el inicio del nuevo período legislativo en la Cámara Baja.