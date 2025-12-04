Plus en Vivo

Hockey sobre Patines: Las Gacelas campeonas

El plantel del Club Atlético Sarmiento derrotó en la final a Sociedad Unión Árabe y se quedó con el título del Torneo Clausura.

Deportes04 de diciembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Gacelas Hockey Sarmiento 2025_12

Durante el pasado domingo 30, el plantel de Hockey Sobre Patines del Club Atlético Sarmiento disputó la final del Torneo Clausura organizado por la Unión Entrerriana de la Disciplina. 

El título quedó en manos de “Las Gacelas” que vencieron en la final a Sociedad Unión Árabe en la definición por penales tras haber igualado 1-1, con gol de Ana Lea Kremer. En la tanda, el equipo “Decano”, triunfó por 2-1 consagrándose campeonas. 

El plantel conducido por Lautaro Martínez, estuvo integrado por: Gisela Ramírez, Vanina Geist, Guillermina Burgos, Daiana Ferster, Ana Lea Kremer, Cecilia Albornoz y Florencia Fernández.

