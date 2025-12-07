Motociclista se quebró la cadera tras chocar con un tractor en Ruta 12

Un motociclista chocó con un tractor en Ruta 12 este sábado. El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 277, en jurisdicción de General Galarza.

En el lugar se constató el choque entre una moto Honda Twister, al mando de una persona mayor de edad que circulaba de Sur a Norte y un tractor marca Deutz que guiaba un conductor también mayor de edad, que se dirigía en la misma dirección, consignó FM Sensaciones.

Según las primeras versiones el motociclista impactó por alcance al vehículo agrícola, lo que le provocó lesiones de consideración (fractura de cadera), por lo que fue trasladado al Hospital Perú de la localidad galarceña y luego derivado a Gualeguay.