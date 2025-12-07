Plus en Vivo

Motociclista se quebró la cadera tras chocar con un tractor en Ruta 12

El herido fue trasladado de urgencia y se constataron las lesiones de gravedad. Tras las primeras atenciones, fue derivado.

Policiales/Judiciales07 de diciembre de 2025
motociclista-ruta-14-choque-tractor

Un motociclista chocó con un tractor en Ruta 12 este sábado. El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 277, en jurisdicción de General Galarza.

En el lugar se constató el choque entre una moto Honda Twister, al mando de una persona mayor de edad que circulaba de Sur a Norte y un tractor marca Deutz que guiaba un conductor también mayor de edad, que se dirigía en la misma dirección, consignó FM Sensaciones.

Según las primeras versiones el motociclista impactó por alcance al vehículo agrícola, lo que le provocó lesiones de consideración (fractura de cadera), por lo que fue trasladado al Hospital Perú de la localidad galarceña y luego derivado a Gualeguay.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
RIDERS-FEST

Más de 1.000 motos llegan a Crespo para la Riders Fest Entre Ríos 2025

Estación Plus Crespo
Crespo06 de diciembre de 2025

Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo