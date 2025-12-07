Motociclista se quebró la cadera tras chocar con un tractor en Ruta 12

Le sustrajeron el auto cuando fue a un festival: el peor final
Un rápido despliegue policial logró hallar la unidad automotriz buscada. Sin embargo, pasó a un estado irrecuperable.
El herido fue trasladado de urgencia y se constataron las lesiones de gravedad. Tras las primeras atenciones, fue derivado.Policiales/Judiciales07 de diciembre de 2025
Un motociclista chocó con un tractor en Ruta 12 este sábado. El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 277, en jurisdicción de General Galarza.
En el lugar se constató el choque entre una moto Honda Twister, al mando de una persona mayor de edad que circulaba de Sur a Norte y un tractor marca Deutz que guiaba un conductor también mayor de edad, que se dirigía en la misma dirección, consignó FM Sensaciones.
Según las primeras versiones el motociclista impactó por alcance al vehículo agrícola, lo que le provocó lesiones de consideración (fractura de cadera), por lo que fue trasladado al Hospital Perú de la localidad galarceña y luego derivado a Gualeguay.
Un rápido despliegue policial logró hallar la unidad automotriz buscada. Sin embargo, pasó a un estado irrecuperable.
Un Volkswagen Bora terminó con las ruedas hacia arriba luego de impactar contra una columna de alumbrado y chocar una camioneta estacionada en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.
Uno de los jóvenes partícipes -que se movilizaba en moto- tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad.
La Policía acudió con premura, hallando al sujeto y poniéndolo a disposición de la justicia.
Una ráfaga de 17 disparos quebró la madrugada. El portón de una vivienda quedó marcado por al menos 11 impactos de bala. En la zona este año murió un joven producto de una balacera.
En principio, constató la ausencia de 835 animales. No descartan realizar una "parada de rodeo", para determinar la cantidad exacta.
Marcelo Cerutti mantuvo una reciente reunión con autoridades del IAPV, que llevaría a implementar una nueva modalidad en la ciudad, en respuesta a la demanda habitacional.
La ceremonia de premiación se realizará el martes 9 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú‘. Previamente habrá un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud.
Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.