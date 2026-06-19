Camionero accidentado sufrió una amputación en uno de sus brazos

Las revisaciones y estudios médicos derivaron en un complejo diagnóstico, al punto de ser necesaria la sección de una de las extremidades del chofer gravemente lesionado en una colisión, ocurrida en la tarde de ayer.

El hombre de 43 años, radicado en Brasil, fue trasladado desde el punto de impacto al Hospital Santa Rosa de Villaguay. Había quedado atrapado en la cabina del transporte y sus lesiones fueron de gravedad. Estación Plus Crespo pudo confirmar que se constató una fractura de peroné, politraumatismos, y un estado irreversible del brazo izquierdo, que llevó a la amputación al nivel de codo.

La gravedad conllevó la derivación al Hospital San Martín, de Paraná; donde permanece internado y bajo estricta observación de su evolución quirúrgica.

El siniestro

Tal como informara Estación Plus Crespo, en medio de una lluvia intensa colisionaron dos camiones sobre la Ruta Provincial N° 6, a poco del acceso a Maciá. Estuvieron involucrados un camión Volvo con semirremolque, de origen brasileño, que circulaba de norte a sur con dos ocupantes; y un Scania 112 con acoplado que transitaba en sentido contrario, conducido por un joven oriundo de Villaguay. El choque fue frontal.