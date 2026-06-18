Violento choque frontal entre camiones en Ruta 6: uno de los choferes sufrió heridas graves

Un grave siniestro vial se registró en la tarde de este jueves sobre la Ruta Provincial N° 6, a la altura del kilómetro 163, a unos mil metros al norte del acceso a la ciudad de Maciá, donde colisionaron de manera frontal dos camiones y dejó como saldo tres personas lesionadas.

De acuerdo a la información suministrada por la Comisaría de Maciá a Estación Plus Crespo, el hecho fue reportado alrededor de las 17:00. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el impacto involucró a un camión Volvo con semirremolque, de origen brasileño, que circulaba de norte a sur con dos ocupantes, y un Scania 112 con acoplado que transitaba en sentido contrario, conducido por un joven oriundo de Villaguay.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron frontalmente. A raíz del fuerte impacto, el camión extranjero terminó sobre la banquina oeste, mientras que el transporte argentino quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, provocando la interrupción total del tránsito en ese sector.

A raíz de la violencia del impacto, el conductor brasileño, de 42 años, quedó atrapado dentro del habitáculo de su camión, situación que demandó un intenso operativo de rescate por parte de los bomberos y equipos de emergencia, extendiéndose durante varias horas. Una vez liberado, fue trasladado con lesiones graves al hospital de Villaguay. En tanto, su acompañante, una mujer de 40 años, y el conductor argentino, de 29, sufrieron lesiones leves y fueron derivados al Hospital Falucho para su atención.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Maciá, personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Rosario del Tala, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios de Maciá y de Rosario del Tala, Policía Científica, médico policial, mecánico y servicios de emergencia.

La circulación permanecía restringida mientras se desarrollaban las tareas periciales y el retiro de los vehículos involucrados.