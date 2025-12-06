Conocé a todos los deportistas ternados en la “Fiesta anual del deporte Crespense”

En la organización trabajan autoridades de la Municipalidad de Crespo, en forma conjunta con los periodistas deportivos locales, contando con la colaboración de dirigentes y entrenadores de las actividades que se desarrollan en las instituciones de nuestra ciudad.

En la oportunidad, serán distinguidos los deportistas crespenses destacados en las disciplinas deportivas que durante esta temporada participaron en las competencias de ligas, asociaciones, federaciones y confederaciones.

DESTACADOS 2025

FÚTBOL AFA

Agostina Holzheier

Aneley Güttlein

Iván Chávez

Sebastián Miño

Valentino Gassmann

FÚTBOL INFANTIL SUB 11

Bayron Fernández

Martín Eclesia

Eugenio Fontana

FÚTBOL INFANTIL SUB 13

Jonathan Mazzoni

Thiago Schmidt

Justino Franck

FÚTBOL INFANTIL SUB 15

Juan Jacob

Gustavo Neiff

Ignacio Haberkorn

FÚTBOL MAYOR SUB 17

Facundo Randisi

Alexis Giménez

Exequiel Díaz

FÚTBOL MAYOR SUB 20

Pedro Navarro

Tomás Pfarher

Benjamín Heffele

FÚTBOL MAYOR

Sebastián Prediger

Francisco Canosa

Lautaro Schoenfelt

FÚTBOL FEMENINO

Milagros Estevenazzio

Priscila Ulrich

Gilda Barreto

FÚTBOL FEMENINO INFANTIL-JUVENIL

Martina Stieben Stürtz

Evelyn Espíndola

Isabella Prediger

BASQUET MASCULINO

Francisco Folmer

Martiniano Morales

Santiago Gelroth

Thiago Castro

Ignacio Gareis

BASQUET FEMENINO

Sofía Wolf

Antonela Frickel

Lara Regner

Paulina Holzheuer

AUTOMOVILISMO

Emiliano Stang

Joel Gassmann

Claudio Franck

PADEL MASCULINO

Martín Heffel

Nelson Cepeda

Juan Sinner

Ariel Brauer

PADEL FEMENINO

Paola Miranda

Verónica Gelroth

ATLETISMO MENORES

Estefanía Lambrecht

Keila Past

Thomas Martin

Maximiliano Sotelo

ATLETISMO JUVENILES

Jean Paul Bernat

María Victoria Repp

Luisana Schneider

ATLETISMO MÁSTER

Solange Tropini

Walter Jacob

Marcelo Past

Daniel Tablada

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Carolina Zapata

Isabella Derfler

Martina Jacob

Jimena Canga

HOCKEY SOBRE PATINES

Ana Lea Kremer

Vanina Geist

Desiree Spoturno

HOCKEY SOBRE PATINES INFANTILES

Mikeila Sandillu

Lara Schwindt

Yazmín Prediger

PELOTA PALETA

Melina Spahn

Carlos Dorato

Mauricio Farías

Máximo Sosa

CICLISMO MENORES

Agustina Acevedo

Genaro Gareis

Emanuel Ledesma

CICLISMO MAYORES

Claudio Geist

Julio Ledesma

Diego Bierschuvall

BOCHAS

Thiago Tablada

Alexis Barreto

Sergio Giménez

ARTES MARCIALES DE CONTACTO

Nicolás Sosa

Gerónimo Alvarenga

Sebastián Colli

Mateo Gallego

Augusto Sequeira

TENIS

Benjamín Betancurt

Martiniano Decoud

GIMNASIA RÍTMICA

Luana Sauthier

Mía Sommer

Maitena Stürtz

GIMNASIA ARTÍSTICA

Felisa González

Paula Kessler

Luz Mangeon

PATÍN ARTÍSTICO

Emma Schmidt

Hanna Niderhaus

Victoria Folmer

Maite Rodríguez Ríos

Catalina Haberkorn

Catalina Heinzenknecht

SUP STAND UP PADDLE

María Angeles Wendler

Franco Pittavino

RUGBY MASCULINO

Juan Bikaluk

Maximiliano Seibel

Pablo Espíndola Benítez

Joaquín Krom

RUGBY FEMENINO

Micaela Warnke

Florentina Martínez

POOL

Elvio Gassmann

AJEDREZ

Evelyn Ulrich

TRIATLON-DUATLON

Silvina Wiliezko

COLOMBOFILIA

Hugo Wiesner

Jesús Jung

Gonzalo Pereyra

VOLEY FEMENINO

Candela Sian

Belén Müller

Felicia Alba

VOLEY MASCULINO

Nahuel Leaniz

Enrique Gallinger

Francisco Schell

DEPORTE ADAPTADO

Alan Villanueva

Iván Müller

Nicolás Demartín

Emanuel Ramírez

MOTOCICLISMO

Manuel Gadea