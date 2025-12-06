Conocé a todos los deportistas ternados en la “Fiesta anual del deporte Crespense”

Sorteo del Mundial 2026: Argentina comparte el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania
La ceremonia de premiación se realizará el martes 9 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú‘. Previamente habrá un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud.Deportes06 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En la organización trabajan autoridades de la Municipalidad de Crespo, en forma conjunta con los periodistas deportivos locales, contando con la colaboración de dirigentes y entrenadores de las actividades que se desarrollan en las instituciones de nuestra ciudad.
En la oportunidad, serán distinguidos los deportistas crespenses destacados en las disciplinas deportivas que durante esta temporada participaron en las competencias de ligas, asociaciones, federaciones y confederaciones.
DESTACADOS 2025
FÚTBOL AFA
Agostina Holzheier
Aneley Güttlein
Iván Chávez
Sebastián Miño
Valentino Gassmann
FÚTBOL INFANTIL SUB 11
Bayron Fernández
Martín Eclesia
Eugenio Fontana
FÚTBOL INFANTIL SUB 13
Jonathan Mazzoni
Thiago Schmidt
Justino Franck
FÚTBOL INFANTIL SUB 15
Juan Jacob
Gustavo Neiff
Ignacio Haberkorn
FÚTBOL MAYOR SUB 17
Facundo Randisi
Alexis Giménez
Exequiel Díaz
FÚTBOL MAYOR SUB 20
Pedro Navarro
Tomás Pfarher
Benjamín Heffele
FÚTBOL MAYOR
Sebastián Prediger
Francisco Canosa
Lautaro Schoenfelt
FÚTBOL FEMENINO
Milagros Estevenazzio
Priscila Ulrich
Gilda Barreto
FÚTBOL FEMENINO INFANTIL-JUVENIL
Martina Stieben Stürtz
Evelyn Espíndola
Isabella Prediger
BASQUET MASCULINO
Francisco Folmer
Martiniano Morales
Santiago Gelroth
Thiago Castro
Ignacio Gareis
BASQUET FEMENINO
Sofía Wolf
Antonela Frickel
Lara Regner
Paulina Holzheuer
AUTOMOVILISMO
Emiliano Stang
Joel Gassmann
Claudio Franck
PADEL MASCULINO
Martín Heffel
Nelson Cepeda
Juan Sinner
Ariel Brauer
PADEL FEMENINO
Paola Miranda
Verónica Gelroth
ATLETISMO MENORES
Estefanía Lambrecht
Keila Past
Thomas Martin
Maximiliano Sotelo
ATLETISMO JUVENILES
Jean Paul Bernat
María Victoria Repp
Luisana Schneider
ATLETISMO MÁSTER
Solange Tropini
Walter Jacob
Marcelo Past
Daniel Tablada
HOCKEY SOBRE CÉSPED
Carolina Zapata
Isabella Derfler
Martina Jacob
Jimena Canga
HOCKEY SOBRE PATINES
Ana Lea Kremer
Vanina Geist
Desiree Spoturno
HOCKEY SOBRE PATINES INFANTILES
Mikeila Sandillu
Lara Schwindt
Yazmín Prediger
PELOTA PALETA
Melina Spahn
Carlos Dorato
Mauricio Farías
Máximo Sosa
CICLISMO MENORES
Agustina Acevedo
Genaro Gareis
Emanuel Ledesma
CICLISMO MAYORES
Claudio Geist
Julio Ledesma
Diego Bierschuvall
BOCHAS
Thiago Tablada
Alexis Barreto
Sergio Giménez
ARTES MARCIALES DE CONTACTO
Nicolás Sosa
Gerónimo Alvarenga
Sebastián Colli
Mateo Gallego
Augusto Sequeira
TENIS
Benjamín Betancurt
Martiniano Decoud
GIMNASIA RÍTMICA
Luana Sauthier
Mía Sommer
Maitena Stürtz
GIMNASIA ARTÍSTICA
Felisa González
Paula Kessler
Luz Mangeon
PATÍN ARTÍSTICO
Emma Schmidt
Hanna Niderhaus
Victoria Folmer
Maite Rodríguez Ríos
Catalina Haberkorn
Catalina Heinzenknecht
SUP STAND UP PADDLE
María Angeles Wendler
Franco Pittavino
RUGBY MASCULINO
Juan Bikaluk
Maximiliano Seibel
Pablo Espíndola Benítez
Joaquín Krom
RUGBY FEMENINO
Micaela Warnke
Florentina Martínez
POOL
Elvio Gassmann
AJEDREZ
Evelyn Ulrich
TRIATLON-DUATLON
Silvina Wiliezko
COLOMBOFILIA
Hugo Wiesner
Jesús Jung
Gonzalo Pereyra
VOLEY FEMENINO
Candela Sian
Belén Müller
Felicia Alba
VOLEY MASCULINO
Nahuel Leaniz
Enrique Gallinger
Francisco Schell
DEPORTE ADAPTADO
Alan Villanueva
Iván Müller
Nicolás Demartín
Emanuel Ramírez
MOTOCICLISMO
Manuel Gadea
