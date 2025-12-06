Plus en Vivo

Conocé a todos los deportistas ternados en la “Fiesta anual del deporte Crespense”

La ceremonia de premiación se realizará el martes 9 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú‘. Previamente habrá un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud.

En la organización trabajan autoridades de la Municipalidad de Crespo, en forma conjunta con los periodistas deportivos locales, contando con la colaboración de dirigentes y entrenadores de las actividades que se desarrollan en las instituciones de nuestra ciudad.

En la oportunidad, serán distinguidos los deportistas crespenses destacados en las disciplinas deportivas que durante esta temporada participaron en las competencias de ligas, asociaciones, federaciones y confederaciones.

DESTACADOS 2025

FÚTBOL AFA
Agostina Holzheier
Aneley Güttlein
Iván Chávez
Sebastián Miño
Valentino Gassmann

FÚTBOL INFANTIL SUB 11
Bayron Fernández
Martín Eclesia
Eugenio Fontana

FÚTBOL INFANTIL SUB 13
Jonathan Mazzoni
Thiago Schmidt
Justino Franck

FÚTBOL INFANTIL SUB 15
Juan Jacob
Gustavo Neiff
Ignacio Haberkorn

FÚTBOL MAYOR SUB 17
Facundo Randisi
Alexis Giménez
Exequiel Díaz

FÚTBOL MAYOR SUB 20
Pedro Navarro
Tomás Pfarher
Benjamín Heffele

FÚTBOL MAYOR
Sebastián Prediger
Francisco Canosa
Lautaro Schoenfelt

FÚTBOL FEMENINO
Milagros Estevenazzio
Priscila Ulrich
Gilda Barreto

FÚTBOL FEMENINO INFANTIL-JUVENIL
Martina Stieben Stürtz
Evelyn Espíndola
Isabella Prediger

BASQUET MASCULINO
Francisco Folmer
Martiniano Morales
Santiago Gelroth
Thiago Castro
Ignacio Gareis

BASQUET FEMENINO
Sofía Wolf
Antonela Frickel
Lara Regner
Paulina Holzheuer

AUTOMOVILISMO
Emiliano Stang
Joel Gassmann
Claudio Franck

PADEL MASCULINO
Martín Heffel
Nelson Cepeda
Juan Sinner
Ariel Brauer

PADEL FEMENINO
Paola Miranda
Verónica Gelroth

ATLETISMO MENORES
Estefanía Lambrecht
Keila Past
Thomas Martin
Maximiliano Sotelo

ATLETISMO JUVENILES
Jean Paul Bernat
María Victoria Repp
Luisana Schneider

ATLETISMO MÁSTER
Solange Tropini
Walter Jacob
Marcelo Past
Daniel Tablada

HOCKEY SOBRE CÉSPED
Carolina Zapata
Isabella Derfler
Martina Jacob
Jimena Canga

HOCKEY SOBRE PATINES
Ana Lea Kremer
Vanina Geist
Desiree Spoturno

HOCKEY SOBRE PATINES INFANTILES
Mikeila Sandillu
Lara Schwindt
Yazmín Prediger

PELOTA PALETA
Melina Spahn
Carlos Dorato
Mauricio Farías
Máximo Sosa

CICLISMO MENORES
Agustina Acevedo
Genaro Gareis
Emanuel Ledesma

CICLISMO MAYORES
Claudio Geist
Julio Ledesma
Diego Bierschuvall

BOCHAS
Thiago Tablada
Alexis Barreto
Sergio Giménez

ARTES MARCIALES DE CONTACTO
Nicolás Sosa
Gerónimo Alvarenga
Sebastián Colli
Mateo Gallego
Augusto Sequeira

TENIS
Benjamín Betancurt
Martiniano Decoud

GIMNASIA RÍTMICA
Luana Sauthier
Mía Sommer
Maitena Stürtz

GIMNASIA ARTÍSTICA
Felisa González
Paula Kessler
Luz Mangeon

PATÍN ARTÍSTICO
Emma Schmidt
Hanna Niderhaus
Victoria Folmer
Maite Rodríguez Ríos
Catalina Haberkorn
Catalina Heinzenknecht

SUP STAND UP PADDLE
María Angeles Wendler
Franco Pittavino

RUGBY MASCULINO
Juan Bikaluk
Maximiliano Seibel
Pablo Espíndola Benítez
Joaquín Krom

RUGBY FEMENINO
Micaela Warnke
Florentina Martínez

POOL
Elvio Gassmann

AJEDREZ
Evelyn Ulrich

TRIATLON-DUATLON
Silvina Wiliezko

COLOMBOFILIA
Hugo Wiesner
Jesús Jung
Gonzalo Pereyra

VOLEY FEMENINO
Candela Sian
Belén Müller
Felicia Alba

VOLEY MASCULINO
Nahuel Leaniz
Enrique Gallinger
Francisco Schell

DEPORTE ADAPTADO
Alan Villanueva
Iván Müller
Nicolás Demartín
Emanuel Ramírez

MOTOCICLISMO
Manuel Gadea

